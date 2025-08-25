Зеленський: Розраховуємо, що Німеччина буде серед лідерів у реалізації гарантій безпеки

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський розраховує, що Німеччина буде серед лідерів у розробці та реалізації безпекових гарантій для України. Про це він повідомив за результатами зустрічі з віцеканцлером та міністром фінансів Німеччини Ларсом Клінгбайлем, який прибув з візитом до Києва.

Глава держави зазначив, що під час зустрічі особливу увагу приділили дипломатичним зусиллям заради миру, посиленню санкцій проти Росії та гарантіям безпеки.

"Триває відповідна дипломатична робота, зокрема на рівні радників із національної безпеки. Розраховуємо, що Німеччина буде серед лідерів у розробці та реалізації безпекових гарантій", – підкреслив український лідер.

Також вони обговорили посилення української протиповітряної оборони, фінансування виробництва дронів і можливості програми PURL щодо закупівлі американської зброї для нашої держави.

"Триває робота щодо закупівлі двох додаткових систем Patriot, а також щодо постачання додаткових ЗРК IRIS-T німецького виробництва", – повідомив президент.

25 серпня до Києва з візитом прибули прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, міністр фінансів Німеччини й віцеканцлер Ларс Клінгбайль.

На зустрічі з Ларсом Клінгбайлем Зеленський заявив, що вважливо, щоб серед країн, які відправлять в Україну свій військовий контингент, були "великі держави", зокрема головні лідери "коаліції охочих".