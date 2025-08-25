Зеленський про миротворців в Україні: Важливо, щоб серед країн були контингенти "великих держав"

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що вважливо, щоб серед країн, які відправлять в Україну свій військовий контингент, були "великі держави", зокрема головні лідери "коаліції охочих". Про це глава держави повідомив на зустрічі з міністром фінансів і віцеканцлером уряду Німеччини Ларсом Клінгбейлем, передає Інтерфакс.

"Я думаю, що буде різний рівень залученості (країн до гарантій безпеки Україні. – Ред.), але не мені вирішувати і говорити про "boots on the ground" (війська на місці). Думаю, важливо, що вони були з боку великих країн, провідних учасників "коаліції охочих". Це має значення. "Boots on the ground" – важливий фактор", – сказав Зеленський.

Він також відзначив, що головною гарантією безпеки є сильна українська армія.

"Ми не хочемо зменшувати кількість солдатів, бо це дуже небезпечно", – зазначив президент.

Він також наголосив, що для цього потрібне посилене фінансування ЗСУ, а також усієї української військової сфери – передусім вітчизняного виробництва дронів.