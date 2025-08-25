Зеленський про миротворців в Україні: Важливо, щоб серед країн були контингенти "великих держав"
Президент Володимир Зеленський заявив, що вважливо, щоб серед країн, які відправлять в Україну свій військовий контингент, були "великі держави", зокрема головні лідери "коаліції охочих". Про це глава держави повідомив на зустрічі з міністром фінансів і віцеканцлером уряду Німеччини Ларсом Клінгбейлем, передає Інтерфакс.
"Я думаю, що буде різний рівень залученості (країн до гарантій безпеки Україні. – Ред.), але не мені вирішувати і говорити про "boots on the ground" (війська на місці). Думаю, важливо, що вони були з боку великих країн, провідних учасників "коаліції охочих". Це має значення. "Boots on the ground" – важливий фактор", – сказав Зеленський.
Він також відзначив, що головною гарантією безпеки є сильна українська армія.
"Ми не хочемо зменшувати кількість солдатів, бо це дуже небезпечно", – зазначив президент.
Він також наголосив, що для цього потрібне посилене фінансування ЗСУ, а також усієї української військової сфери – передусім вітчизняного виробництва дронів.
- За інформацією Bloomberg, близько 10 країн готові відправити війська в Україну після припинення боїв.
- 21 серпня глава ОП Андрій Єрмак повідомив, що понад три країни готові відправити свої війська в Україну в межах миротворчої місії після припинення бойових дій.
- 23 серпня голова військового комітету НАТО заявив, що розглядати зараз питання про відправлення миротворців в Україну як гарантії безпеки – передчасно.
