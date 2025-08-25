Зеленский о миротворцах в Украине: Важно, чтобы были контингенты "великих держав"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что важно, чтобы среди стран, которые отправят в Украину свой военный контингент, были "великие государства", в частности главные лидеры "коалиции желающих". Об этом глава государства сообщил на встрече с министром финансов и вице-канцлером правительства Германии Ларсом Клингбейлем, передает Интерфакс.

"Я думаю, что будет разный уровень вовлеченности (стран к гарантиям безопасности Украине. – Ред.), но не мне решать и говорить о "boots on the ground" (войска на месте). Думаю, важно, что они были со стороны крупных стран, ведущих участников "коалиции желающих". Это имеет значение. "Boots on the ground" – важный фактор", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что главная гарантия безопасности – это сильная украинская армия.

"Мы не хотим уменьшать количество солдат, потому что это очень опасно", – отметил президент.

Он также подчеркнул, что для этого необходимо усиленное финансирование ВСУ, а также всей украинской военной сферы – прежде всего отечественного производства дронов.