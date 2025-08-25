Зеленский о миротворцах в Украине: Важно, чтобы были контингенты "великих держав"
Президент Владимир Зеленский заявил, что важно, чтобы среди стран, которые отправят в Украину свой военный контингент, были "великие государства", в частности главные лидеры "коалиции желающих". Об этом глава государства сообщил на встрече с министром финансов и вице-канцлером правительства Германии Ларсом Клингбейлем, передает Интерфакс.
"Я думаю, что будет разный уровень вовлеченности (стран к гарантиям безопасности Украине. – Ред.), но не мне решать и говорить о "boots on the ground" (войска на месте). Думаю, важно, что они были со стороны крупных стран, ведущих участников "коалиции желающих". Это имеет значение. "Boots on the ground" – важный фактор", – сказал Зеленский.
Он также отметил, что главная гарантия безопасности – это сильная украинская армия.
"Мы не хотим уменьшать количество солдат, потому что это очень опасно", – отметил президент.
Он также подчеркнул, что для этого необходимо усиленное финансирование ВСУ, а также всей украинской военной сферы – прежде всего отечественного производства дронов.
- По информации Bloomberg, около 10 стран готовы отправить войска в Украину после прекращения боев.
- 21 августа глава ОП Андрей Ермак сообщил, что более трех стран готовы отправить свои войска в Украину в рамках миротворческой миссии после прекращения боевых действий.
- 23 августа глава военного комитета НАТО заявил, что рассматривать сейчас вопрос об отправке миротворцев в Украину как гарантии безопасности – преждевременно.
