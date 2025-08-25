До Києва прибули міністр фінансів Німеччини та прем'єр Норвегії – відео

Ларс Клінгбайль поспішив запевнити після приїзду, що підтримка України від Німеччини не похитнеться

Ларс Клінгбайль (праворуч). Фото: x.com/BMF_Bund

Міністр фінансів Німеччини й віцеканцлер Ларс Клінгбайль прибули з візитом до Києва 25 серпня вперше з моменту призначення. Про це повідомив німецький Мінфін, опублікувавши фото з вокзалу.

Клінгбайль наголосив, що підтримка України триватиме й надалі і це слід запам'ятати російському диктатору Володимиру Путіну.

"Росія не повинна плекати ілюзій з приводу того, що наша підтримка України може ослабнути. Навпаки: ми залишаємося другим за величиною прихильником України у світі та найбільшим у Європі", – сказав він.

Німецький міністр наголосив, що ніхто не жадає миру більше, ніж українці, і Німеччина підтримує Київ на цьому шляху.

"Саме тому я сьогодні в Києві. Путін повинен нарешті покласти край своїй жорстокій агресивній війні", – наголосив він.

Як повідомляє Reuters, Клінгбайль також закликав Путіна продемонструвати зацікавленість у мирному процесі, для якого необхідні припинення вогню і надійні гарантії безпеки. За його словами, Україна також неодмінно має бути залучена до переговорів.

"З цією метою ми тісно координуємо свої дії на міжнародному рівні", – підкреслив глава німецького Мінфіну.

Також до Києва прибув прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, про що повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він разом із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою зустріли гостя на вокзалі.

"Для нас важливо відчувати підтримку справжніх союзників. Норвегія завжди поруч із нашим народом, суттєво допомагає оборонці, і ми цінуємо цю надійну солідарність", – зазначив голова ОП.

Як пише Bild, з 2022 року Німеччина надала Україні допомогу в розмірі 50,5 млрд євро. З цієї суми 25 млрд євро було витрачено на приймання українських біженців, 17 млрд євро – на постачання військової допомоги та навчання солдатів, 6,7 млрд євро – на відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури й іншу невійськову допомогу, а ще 1,9 млрд було направлено до українського бюджету (зокрема, для зарплат держслужбовцям).