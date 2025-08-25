Голова МЗС Німеччини вважає, що Україна має отримати гарантії безпеки, схожі на членство в НАТО

Йоган Вадефуль (Фото: facebook.com/johann.wadephul)

Україна потребуватиме від союзників таких гарантій безпеки, "які дуже наближаються до того, що схоже на членство в НАТО". Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль 24 серпня, передає Deutsche Welle.

"Ми не можемо вимагати від України серйозно думати про територіальні поступки, якщо вона не отримає як мінімум реальні гарантії безпеки від якомога більшої кількості держав, що принаймні решта (української території) буде в безпеці", – наголосив німецький міністр.

Він вважає, що якщо союзники наполягатимуть саме на таких гарантіях безпеки, то це зможе переконати і російського диктатора Володимира Путіна. За словами Вадефуля, для самої Росії це "не становитиме жодної загрози", а для Європи могло б означати "знову мати мир" на своїй території.

Голова німецького МЗС зазначив, що розраховує на велику кількість країн, які будуть готові надати Україні гарантії безпеки після завершення бойових дій. Він вважає, що кількість таких держав потрібно розширити за межі Європи. Наразі вже близько 30 країн, за словами Вадефуля, висловили готовність підтримати Україну.

Порушення наданих гарантій безпеки буде вважатися новим нападом на Україну, підкреслив міністр. Водночас він застеріг, що мирний договір між Україною та Росією не має бути на шкоду Києву.

"Путіну треба припинити агресивну війну проти України й сісти за стіл перемовин. Інакше йому слід рахуватися з нашим рішучим опором на боці України", – зазначив Вадефуль.