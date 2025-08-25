Киев должен получить гарантии безопасности похожие на членство в НАТО – глава МИД Германии

Йоган Вадефуль (Фото: facebook.com/johann.wadephul)

Украина потребует от союзников таких гарантий безопасности, "которые очень приближаются к тому, что похоже на членство в НАТО". Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль 24 августа, передает Deutsche Welle.

"Мы не можем требовать от Украины серьезно думать о территориальных уступках, если она не получит как минимум реальные гарантии безопасности от как можно большего количества государств, что по крайней мере остальная (украинская территория) будет в безопасности", – подчеркнул немецкий министр.

Он считает, что если союзники будут настаивать именно на таких гарантиях безопасности, то это сможет убедить и российского диктатора Владимира Путина. По словам Вадефуля, для самой России это "не будет представлять никакой угрозы", а для Европы могло бы означать "снова иметь мир" на своей территории.

Глава немецкого МИД отметил, что рассчитывает на большое количество стран, которые будут готовы предоставить Украине гарантии безопасности после завершения боевых действий. Он считает, что количество таких государств нужно расширить за пределы Европы. Сейчас уже около 30 стран, по словам Вадефуля, выразили готовность поддержать Украину.

Нарушение предоставленных гарантий безопасности будет считаться новым нападением на Украину, подчеркнул министр. В то же время он предостерег, что мирный договор между Украиной и Россией не должен быть в ущерб Киеву.

"Путину надо прекратить агрессивную войну против Украины и сесть за стол переговоров. Иначе ему следует считаться с нашим решительным сопротивлением на стороне Украины", – отметил Вадефуль.