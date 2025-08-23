Мерц: На пути к миру в Украине в 10 км мы преодолели только 200 метров

Фридрих Мерц (Фото: ЕРА)

На пути к достижению мира удалось преодолеть небольшую дистанцию, но это "первые шаги к миру". Такое мнение выразил канцлер Германии Фрирдих Мерц на партийной конференции христианско-демократического союза (ХДС) в Нижней Саксонии передает Die Presse.

"Мы сделали первые шаги. Но позвольте мне сказать так: мы находимся на 10-километровом участке и, пожалуй, уже преодолели первые 200 метров. В любом случае, мы движемся в правильном направлении", – сказал он.

Мерц убежден, что дипломатические усилия по прекращению войны России против Украины продолжают сталкиваться с серьезными трудностями. По его словам, Германия и Европа за последние три недели предприняли "больше дипломатических усилий", чем когда-либо до этого.

Канцлер предупредил, что процесс достижения мира в Украине нуждается в терпении. А на фоне заявлений российских политиков и, в особенности, самого диктатора Владимира Путина, все должны уже были понять то, насколько "сложной" будет эта задача в ближайшие недели и месяцы.