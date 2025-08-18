Германия не будет размещать военный контингент в Украине – глава МИД
Германия не будет размещать военный контингент в Украине и намерена, согласно действующим договоренностям, "сосредоточиться на территории НАТО". Такое заявление сделал министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль в подкасте Table Media.
"Бундесвер уже разместил бригаду в Литве. Дополнительное размещение немецких солдат в Украине, вероятно, стало бы для нас слишком большой нагрузкой", – пояснил министр.
Однако он подчеркнул, что Германия должна играть важную роль в возможном обеспечении мира в Украине.
"Украине нужны гарантии безопасности. США дали понять, что готовы на это. Теперь надо посмотреть, что можно реализовать совместно с европейцами", – сказал Вадефуль.
К возможным переговорам о мирном урегулировании в Украине глава МИД Германии относится "с осторожным оптимизмом".
По его оценке, "есть шанс, что будет серьезный разговор о завершении военных действий, а затем – о мире". Именно учитывая такие ожидания, канцлер Германии Фридрих Мерц едет в Вашингтон 18 августа вместе с президентом Владимиром Зеленским.
Вадефуль отметил, что Мерц не поехал бы, если бы не имел ожидания, что возможность договориться о перемирии в Украине существует.
- 12 апреля сообщалось, что миротворцев в Украину могут отправить сразу после договоренностей о прекращении огня. Однако в Британии опасаются, что Россия обвинит миротворцев в Украине в нарушении прав человека.
- В Польше 21 мая отрицали, что отправят солдат в Украину как миротворцев – они нужны стране для других целей.
- 17 июля премьер Британии заявил, что планы по отправке миротворцев в Украину готовы настолько, насколько это возможно.
- 23 июля стало известно, что Австрия не исключает размещения своих войск в Украине, несмотря на нейтральный статус.
Комментарии (0)