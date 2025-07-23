Нейтральная Австрия не исключает размещения своих войск в Украине

Министр обороны Австрии заявила, что пока идет война, вопрос об участии в миссии не может даже возникнуть

Клаудия Таннер (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Австрия не исключает размещения своих военных в Украине после прекращения боевых действий. Об этом сообщила министр обороны страны Клаудия Таннер, цитирует Der Standard.

Чиновница в очередной раз выразила готовность рассмотреть возможность развертывания австрийских вооруженных сил в Украине.

"Если наступит мир, если будет принято решение о том, какая миссия и кем она будет возглавлена, тогда мы оценим, как можем сделать лучший вклад", – сказала она.

Таннер добавила, что Австрия "никогда не закрывали глаза на то, следует ли нам участвовать в той или иной миссии".

В то же время министр отметила, что пока идет война России против Украины, вопрос об участии в миссии не может даже возникнуть. Понятно, что солдаты из нейтральной Австрии не будут отправлены в воюющую страну. Об этом не может быть и речи, это конституционно невозможно, уточнила она.

"С другой стороны, мы вносим очень значительный вклад в рамках общей политики безопасности и обороны", – сказала министр, говоря о Европейском Союзе.

За последние 50-60 лет сотни тысяч австрийских солдат участвовали в миротворческих миссиях за рубежом.

10 июля 2025 года Хили сообщил, что Британия готова отправить своих солдат в Украину в рамках реализации планов "коалиции желающих".

17 июля Стармер заявил, что "коалиция желающих" активно готовит отправку сил сдерживания в Украину – планы почти завершены и готовы к реализации после достижения перемирия.