Bloomberg: США не хотят предоставлять ПВО для защиты европейских войск в Украине

Европейские чиновники ожидают, что Трамп вмешается, если британские и французские войска станут мишенью России в Украине

ПВО (Фото: EPA)

США, вероятно, не будут предоставлять средства противовоздушной обороны для европейских сил, которые Великобритания и Франция планируют развернуть в Украине, чтобы обеспечивать долгосрочное перемирие. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников.

Европейские союзники при обсуждениях с американскими коллегами пришли к выводу, что президент США Дональд Трамп не предоставит гарантий, которых они требовали для поддержки возглавляемой Европой "коалиции решительных", отметили собеседники.

Британские и французские чиновники публично называли вовлеченность США залогом успеха "сил гарантирования".

По данным собеседников, они надеются, что американская сторона хотя бы согласится помочь "коалиции решительных" с разведданными, а также наблюдением за границей между Украиной и Россией.

Некоторые европейские чиновники также ожидают, что Трамп вмешается, если британские и французские войска станут мишенью России в Украине, но считают, что он вряд ли будет гарантировать это в письменной форме, сказал один из собеседников.

На фоне позиции США европейские союзники переоценили ресурсы для сдерживания России в Украине и считают, что достаточным будет сочетание обучения украинских сил, европейских войск и самолетов на восточном фланге НАТО и патрулирование в Черном море, указал собеседник агентства.

30 апреля 2025 года стало известно, что Эстония готова внести вклад в "коалицию желающих", предоставив Украине боевое подразделение и офицеров для сдерживания России.

19 мая бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что подготовка к развертыванию европейских сил в Украине после прекращения огня "продвигается слишком медленно".

20 мая сообщалось, что Бельгия готова направить свои войска в Украину в рамках "коалиции желающих", которую возглавляют Франция и Британия, сразу после достижения перемирия.

30 апреля The Times сообщало, что Европе будет сложно собрать 25 000 миротворцев для отправки в Украину.