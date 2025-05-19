Бывший генсек НАТО Расмуссен раскритиковал "коалицию желающих" за медлительность

Расмуссен призвал Европу увеличить инвестиции в оборону не менее чем в два раза и объединиться

Андерс Фог Расмуссен (Фото: Mads Claus Rasmussen/EPA)

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что подготовка к развертыванию европейских сил в Украине после прекращения огня "продвигается слишком медленно". Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

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Он напомнил, что ключевые вопросы относительно мандата миссии, условий участия и тех, кто отправит войска, до сих пор не получили публичного ответа.

"Я не хочу, чтобы коалиция желающих превратилась в коалицию ожидания. Обычно в Европе мы тратим много времени на обсуждения и разговоры, и слишком мало усилий прилагаем к принятию мер", – сказал Расмуссен.

Эксгенсек НАТО заявил, что европейская модель безопасности находится на переломном этапе.

"Слишком долго мы полагались на модель, которая больше не работает – сочетание дешевой энергии из России, дешевых товаров из Китая и дешевой безопасности со стороны США", – сказал он.

По мнению Расмуссена, Европа должна увеличить инвестиции в оборону не менее чем в два раза и объединиться.

"Российские оборонные инвестиции сейчас больше, чем совокупные оборонные инвестиции остальной Европы. Мы должны по меньшей мере удвоить европейские инвестиции в оборону. Я знаю по опыту общения с Путиным и другими автократами, что они уважают лишь силу, единство и твердую позицию… Если мы будем действовать вместе, мы сможем противостоять".

Расмуссен был премьер-министром Дании, а затем занимал должность генсека НАТО с 2009 по 2014 год.