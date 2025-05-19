Колишній генсек НАТО Расмуссен розкритикував "коаліцію охочих" за повільність

Андерс Фог Расмуссен (Фото: Mads Claus Rasmussen/EPA)

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що підготовка до розгортання європейських сил в Україні після припинення вогню "просувається надто повільно". Про це він сказав у інтерв'ю Радіо Свобода.

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Він нагадав, що ключові питання щодо мандату місії, умов участі та того, хто відправлятиме війська, досі не отримали публічної відповіді.

"Я не хочу, щоб коаліція охочих перетворилася на коаліцію очікування. Зазвичай у Європі ми витрачаємо багато часу на обговорення та розмови, і занадто мало зусиль докладаємо на вжиття заходів", – сказав Расмуссен.

Ексгенсек НАТО заявив, що європейська модель безпеки "перебуває на переломному етапі".

"Занадто довго ми покладалися на модель, яка більше не працює – поєднання дешевої енергії з Росії, дешевих товарів з Китаю та дешевої безпеки з боку США", – сказав він.

На думку Расмуссена, Європа повинна збільшити інвестиції в оборону щонайменше удвічі та об'єднатися.

"Російські оборонні інвестиції зараз більші, ніж сукупні оборонні інвестиції решти Європи. Ми повинні щонайменше подвоїти європейські інвестиції в оборону. Я знаю з досвіду спілкування з Путіним та іншими автократами, що вони поважають лише силу, єдність та тверду позицію… Якщо ми діятимемо разом, ми зможемо протистояти", – закликав він.

Расмуссен був прем'єр-міністром Данії, а потім обіймав посаду генсека НАТО з 2009 до 2014 рік.