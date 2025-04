Эстония присоединится к "коалиции желающих": хочет отправить в Украину войска

Кристен Михал (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Эстония готова внести вклад в "коалицию желающих" (coalition of the willing), предоставив Украине боевое подразделение и офицеров для сдерживания России. Об этом заявил премьер страны Кристен Михал.

По его словам, чтобы помочь "коалиции желающих", Эстония рассматривает возможность предоставления боевого подразделения сухопутных войск размером в роту, инструкторов по подготовке и штабных офицеров.

Михал подчеркнул, что, прежде чем отправить подразделение, нужно попросить мандат от парламента.

Эстония также придерживается позиции, что лучшим способом обеспечения безопасности Украины является членство в НАТО, но до этого Киеву нужны гарантии безопасности.

"Независимая, суверенная Украина, часть европейской семьи является лучшей стратегической гарантией против московского империализма для всех нас. Мы должны показать, что можем делать добрые дела вместе с добрыми мыслями", – подытожил Михал.