Эстония присоединится к "коалиции желающих": хочет отправить в Украину войска
Эстония готова внести вклад в "коалицию желающих" (coalition of the willing), предоставив Украине боевое подразделение и офицеров для сдерживания России. Об этом заявил премьер страны Кристен Михал.
По его словам, чтобы помочь "коалиции желающих", Эстония рассматривает возможность предоставления боевого подразделения сухопутных войск размером в роту, инструкторов по подготовке и штабных офицеров.
Михал подчеркнул, что, прежде чем отправить подразделение, нужно попросить мандат от парламента.
Эстония также придерживается позиции, что лучшим способом обеспечения безопасности Украины является членство в НАТО, но до этого Киеву нужны гарантии безопасности.
"Независимая, суверенная Украина, часть европейской семьи является лучшей стратегической гарантией против московского империализма для всех нас. Мы должны показать, что можем делать добрые дела вместе с добрыми мыслями", – подытожил Михал.
- 12 апреля сообщалось, что миротворцы в Украину могут быть направлены сразу после договоренностей о прекращении огня.
- 26 апреля Зеленский и британский премьер Стармер обсудили шаги к перемирию и гарантиям безопасности на встрече в Риме.
- 28 апреля сообщалось, что в Британии опасаются, что Россия обвинит миротворцев в Украине в нарушении прав человека.