Естонія долучиться до "коаліції охочих": хоче відправити в Україну війська

Крістен Міхал (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Естонія готова зробити внесок у "коаліцію охочих" (coalition of the willing), надавши Україні бойовий підрозділ і офіцерів для стримування Росії. Про це заявив прем'єр країни Крістен Міхал.

За його словами, щоб допомогти "коаліції охочих", Естонія розглядає можливість надання бойового підрозділу сухопутних військ розміром до роти, інструкторів із підготовки та штабних офіцерів.

Міхал підкреслив, що перш ніж відправити підрозділ, потрібно попросити мандат від парламенту.

Естонія також дотримується позиції, що найкращим способом гарантувати безпеку України є членство в НАТО, але до цього Києву потрібні гарантії безпеки.

"Незалежна, суверенна Україна, частина європейської родини, є найкращою стратегічною гарантією проти московського імперіалізму для всіх нас. Ми повинні показати, що можемо робити добрі справи разом із добрими думками", – підсумував Міхал.