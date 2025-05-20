Бельгия в рамках "коалиции желающих" отправит войска в Украину сразу после перемирия

Бельгия готова направить свои войска в Украину в рамках "коалиции желающих", которую возглавляют Франция и Великобритания, сразу после достижения перемирия. Об этом заявил министр обороны страны Тео Франкен в Брюсселе.

"Мы готовы в составе "коалиции желающих" вместе с Великобританией и Францией начать действовать на украинской земле сразу после заключения перемирия", – сказал он.

В апреле информационное агентство AFP сообщало, что отправить свои войска в Украину после установления режима "тишины" готовы шесть европейских стран: Великобритания, Франция, Литва, Латвия и Эстония. Шестую страну журналисты не называли.

При этом 17 мая канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Италии Джорджа Мэлони заявили, что Европа пока далека от обсуждений об отправке войск в Украину. В повестке дня – четкое определение формата мирных переговоров, а также того, какие гарантии безопасности могут когда-то понадобиться Украине.