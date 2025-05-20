Бельгия в рамках "коалиции желающих" отправит войска в Украину сразу после перемирия
Бельгия готова направить свои войска в Украину в рамках "коалиции желающих", которую возглавляют Франция и Великобритания, сразу после достижения перемирия. Об этом заявил министр обороны страны Тео Франкен в Брюсселе.
"Мы готовы в составе "коалиции желающих" вместе с Великобританией и Францией начать действовать на украинской земле сразу после заключения перемирия", – сказал он.
В апреле информационное агентство AFP сообщало, что отправить свои войска в Украину после установления режима "тишины" готовы шесть европейских стран: Великобритания, Франция, Литва, Латвия и Эстония. Шестую страну журналисты не называли.
При этом 17 мая канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Италии Джорджа Мэлони заявили, что Европа пока далека от обсуждений об отправке войск в Украину. В повестке дня – четкое определение формата мирных переговоров, а также того, какие гарантии безопасности могут когда-то понадобиться Украине.
- 4 апреля состоялся визит военных представителей Британии и Франции в Украину, в ходе которого стороны обсудили подготовку и состояние оперативного планирования, чтобы в случае прекращения боевых действий быстро реализовать намерения "коалиции желающих", желающей разместить военные контингенты в Украине.
- 10 мая в Киев прибыли пять лидеров стран-членов "коалиции желающих", по результатам встречи политики опубликовали совместное заявление, в котором отмечено, что основным элементом гарантий безопасности для Украины также должны стать военные контингенты партнеров ("гарантийные силы"). К этому документу присоединился и германский канцлер Мерц.
- 13 мая спецпосланник Трампа Келлог заявил, что согласно американскому плану к "силам устойчивости", которые будут размещаться к западу от реки Днепр, могут присоединиться Британия, Франция, Германия и Польша. Впоследствии в Варшаве подчеркнули, что не будут отправлять войска в Украину.