Бельгія у межах "коаліції охочих" відправить війська в Україну одразу після перемир'я

Бельгія готова направити свої війська до України в рамках "коаліції охочих", яку очолюють Франція та Велика Британія, відразу після досягнення перемир'я. Про це заявив міністр оборони країни Тео Франкен у Брюсселі.

"Ми готові у складі "коаліції охочих" разом із Великою Британією та Францією почати діяти на українській землі одразу після укладення перемир'я", – сказав він.

У квітня інформаційне агентство AFP повідомляло, що відправити свої війська в Україну після встановлення режиму "тиші" готові шість європейських країн: Велика Британія, Франція, Литва, Латвія та Естонія. Шосту країну журналісти не називали.

Водночас 17 травня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єрка Італії Джорджа Мелоні заявили, що Європа поки далека від обговорень про відправлення військ в Україну. На порядку денному – чітке визначення формату мирних переговорів, а також того, які гарантії безпеки можуть колись знадобитися Україні.