Бельгія у межах "коаліції охочих" відправить війська в Україну одразу після перемир'я
Бельгія готова направити свої війська до України в рамках "коаліції охочих", яку очолюють Франція та Велика Британія, відразу після досягнення перемир'я. Про це заявив міністр оборони країни Тео Франкен у Брюсселі.
"Ми готові у складі "коаліції охочих" разом із Великою Британією та Францією почати діяти на українській землі одразу після укладення перемир'я", – сказав він.
У квітня інформаційне агентство AFP повідомляло, що відправити свої війська в Україну після встановлення режиму "тиші" готові шість європейських країн: Велика Британія, Франція, Литва, Латвія та Естонія. Шосту країну журналісти не називали.
Водночас 17 травня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єрка Італії Джорджа Мелоні заявили, що Європа поки далека від обговорень про відправлення військ в Україну. На порядку денному – чітке визначення формату мирних переговорів, а також того, які гарантії безпеки можуть колись знадобитися Україні.
- 4 квітня відбувся візит військових представників Британії та Франції до України, під час якого сторони обговорили підготовку і стан оперативного планування, аби у разі припинення бойових дій швидко реалізувати наміри "коаліції охочих", яка хоче розмістити військові контингенти в Україні.
- 10 травня до Києва прибули п'ять лідерів країн-членів "коаліції охочих", за результатами зустрічі політики опублікували спільну заяву, в якій зазначено, що основним елементом безпекових гарантій для України також мають стати військові контингенти партнерів ("гарантійні сили"). До цього документа доєднався і німецький канцлер Мерц.
- 13 травня спецпосланець Трампа Келлог заявив, що згідно з американським планом до "сил стійкості", які розміщуватимуться на захід від річки Дніпро, можуть долучитися Британія, Франція, Німеччина й Польща. Згодом у Варшаві наголосили, що не будуть надсилати війська в Україну.