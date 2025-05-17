Європа далека від обговорень про війська в Україні, пріоритет на перемир'ї -Мерц та Мелоні

Фрідріх Мерц та Джорджа Мелоні (Фото: ANGELO CARCONI / EPA)

Європа далека від того, аби говорити про розміщення військових контингентів в Україні, оскільки всі її зусилля наразі зосереджені на забезпеченні безумовного припинення вогню з боку Росії. Про це заявили очільники урядів Німеччини та Італії Фрідріх Мерц та Джорджа Мелоні, передає агенція Reuters.

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"Наступним кроком має стати чітке визначення формату мирних переговорів, а також того, які гарантії безпеки можуть колись знадобитися Україні", – заявив Мерц, зазначивши, що ці питання наразі є "непередбачуваними".

Він додав, що зараз "немає підстав говорити про [європейські війська в Україні], ми далекі від цього".

"Ми хочемо, аби зброя замовкла, аби вбивства припинилися [...] це ті питання, якими ми займаємося зараз, і ніякими іншими", – розповів канцлер.

Позиція політика щодо миротворчих сил перегукується з заявами його попередника на посаді, Олафа Шольца, який також надав пріоритет мирним переговорам перед дискусіям щодо розміщення військ.

Прем'єрка Італії не була присутня на зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі у Києві 10 травня. Як зазначає Reuters, італійські медіа назвали відсутність політикині "навмисною зневагою", припускаючи, що очільник Франції Емманюель Макрон не хотів, аби та була залучена до заходу.

Водночас у суботу Мелоні заявила журналістам, що Італія відкрита до будь-якого міжнародного формату, спрямованого на припинення війни, але також застерегла від розколів серед партнерів.

"Єдність Заходу була нашою найбільшою силою з початку російського [повномасштабного] вторгнення. У такий делікатний час, як цей, важливо відкинути будь-які особисті [розбіжності], які можуть підірвати цю єдність", – заявила прем'єрка Італії.

Також на цій же конференції Мерц заявив: "Вчорашні перемовини у Стамбулі закінчилися нижче наших очікувань, попри надзвичайно конструктивну позицію українських переговірників".

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