Європа далека від обговорень про війська в Україні, пріоритет на перемир'ї -Мерц та Мелоні
Фрідріх Мерц та Джорджа Мелоні (Фото: ANGELO CARCONI / EPA)

Європа далека від того, аби говорити про розміщення військових контингентів в Україні, оскільки всі її зусилля наразі зосереджені на забезпеченні безумовного припинення вогню з боку Росії. Про це заявили очільники урядів Німеччини та Італії Фрідріх Мерц та Джорджа Мелоні, передає агенція Reuters.

"Наступним кроком має стати чітке визначення формату мирних переговорів, а також того, які гарантії безпеки можуть колись знадобитися Україні", – заявив Мерц, зазначивши, що ці питання наразі є "непередбачуваними".

Він додав, що зараз "немає підстав говорити про [європейські війська в Україні], ми далекі від цього".

"Ми хочемо, аби зброя замовкла, аби вбивства припинилися [...] це ті питання, якими ми займаємося зараз, і ніякими іншими", – розповів канцлер.

Позиція політика щодо миротворчих сил перегукується з заявами його попередника на посаді, Олафа Шольца, який також надав пріоритет мирним переговорам перед дискусіям щодо розміщення військ.

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Прем'єрка Італії не була присутня на зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі у Києві 10 травня. Як зазначає Reuters, італійські медіа назвали відсутність політикині "навмисною зневагою", припускаючи, що очільник Франції Емманюель Макрон не хотів, аби та була залучена до заходу.

Водночас у суботу Мелоні заявила журналістам, що Італія відкрита до будь-якого міжнародного формату, спрямованого на припинення війни, але також застерегла від розколів серед партнерів.

"Єдність Заходу була нашою найбільшою силою з початку російського [повномасштабного] вторгнення. У такий делікатний час, як цей, важливо відкинути будь-які особисті [розбіжності], які можуть підірвати цю єдність", – заявила прем'єрка Італії.

Також на цій же конференції Мерц заявив: "Вчорашні перемовини у Стамбулі закінчилися нижче наших очікувань, попри надзвичайно конструктивну позицію українських переговірників".

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