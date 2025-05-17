Европа далека от обсуждений о войсках в Украине, приоритет на перемирии – Мерц и Мелони

Фридрих Мерц и Джорджа Мэлони (Фото: ANGELO CARCONI / EPA)

Европа далека от того, чтобы говорить о размещении военных контингентов в Украине, поскольку все ее усилия сосредоточены на обеспечении безусловного прекращения огня со стороны России. Об этом заявили главы правительств Германии и Италии Фридрих Мерц и Джорджа Мелони, передает агентство Reuters.

"Следующим шагом должно стать четкое определение формата мирных переговоров, а также того, какие гарантии безопасности могут когда-нибудь понадобиться Украине", – заявил Мерц, отметив, что эти вопросы пока "непредсказуемы".

Он добавил, что сейчас "нет оснований говорить о [европейских войсках в Украине], мы далеки от этого".

"Мы хотим, чтобы оружие замолчало, чтобы убийства прекратились [...] это те вопросы, которыми мы занимаемся сейчас, и никакими другими", – рассказал канцлер.

Позиция политика по отношению к миротворческим силам перекликается с заявлениями его предшественника на должности, Олафа Шольца, который также предоставил приоритет мирным переговорам перед дискуссиями по размещению войск.

Премьер-министр Италии не присутствовал на встрече лидеров Украины, Франции, Германии, Великобритании и Польши в Киеве 10 мая. Как отмечает Reuters, итальянские медиа назвали отсутствие политики "намеренным пренебрежением", предполагая, что глава Франции Эмманюэль Макрон не хотел, чтобы та была вовлечена в мероприятие.

В субботу Мелони заявила журналистам, что Италия открыта к любому международному формату, направленному на прекращение войны, но также предостерегла от расколов среди партнеров.

"Единство Запада было нашей величайшей силой с начала российского [полномасштабного] вторжения. В такое деликатное время, как это, важно отвергнуть любые личные [разногласия], которые могут подорвать это единство", – заявила премьер Италии.

Также на этой же конференции Мерц заявил: "Вчерашние переговоры в Стамбуле закончились ниже наших ожиданий, несмотря на чрезвычайно конструктивную позицию украинских переговорщиков".

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