Европа далека от обсуждений о войсках в Украине, приоритет на перемирии – Мерц и Мелони
Европа далека от того, чтобы говорить о размещении военных контингентов в Украине, поскольку все ее усилия сосредоточены на обеспечении безусловного прекращения огня со стороны России. Об этом заявили главы правительств Германии и Италии Фридрих Мерц и Джорджа Мелони, передает агентство Reuters.
"Следующим шагом должно стать четкое определение формата мирных переговоров, а также того, какие гарантии безопасности могут когда-нибудь понадобиться Украине", – заявил Мерц, отметив, что эти вопросы пока "непредсказуемы".
Он добавил, что сейчас "нет оснований говорить о [европейских войсках в Украине], мы далеки от этого".
"Мы хотим, чтобы оружие замолчало, чтобы убийства прекратились [...] это те вопросы, которыми мы занимаемся сейчас, и никакими другими", – рассказал канцлер.
Позиция политика по отношению к миротворческим силам перекликается с заявлениями его предшественника на должности, Олафа Шольца, который также предоставил приоритет мирным переговорам перед дискуссиями по размещению войск.
Премьер-министр Италии не присутствовал на встрече лидеров Украины, Франции, Германии, Великобритании и Польши в Киеве 10 мая. Как отмечает Reuters, итальянские медиа назвали отсутствие политики "намеренным пренебрежением", предполагая, что глава Франции Эмманюэль Макрон не хотел, чтобы та была вовлечена в мероприятие.
В субботу Мелони заявила журналистам, что Италия открыта к любому международному формату, направленному на прекращение войны, но также предостерегла от расколов среди партнеров.
"Единство Запада было нашей величайшей силой с начала российского [полномасштабного] вторжения. В такое деликатное время, как это, важно отвергнуть любые личные [разногласия], которые могут подорвать это единство", – заявила премьер Италии.
Также на этой же конференции Мерц заявил: "Вчерашние переговоры в Стамбуле закончились ниже наших ожиданий, несмотря на чрезвычайно конструктивную позицию украинских переговорщиков".
- 4 апреля состоялся визит военных представителей Британии и Франции в Украину, на котором стороны обсудили подготовку и состояние оперативного планирования, чтобы в случае прекращения боевых действий быстро реализовать намерения "коалиции желающих", желающей разместить военные контингенты в Украине.
10 мая в Киев прибыли лидеры стран-членов "коалиции желающих", по результатам встречи политики опубликовали совместное заявление, в котором отмечено, что основным элементом гарантий безопасности для Украины также должны стать военные контингенты партнеров ("гарантийные силы"). К этому документу присоединился и германский канцлер Мерц.
- 13 мая спецпосланник Трампа Келлог заявил, что согласно американскому плану к "силам устойчивости", которые будут размещаться к западу от реки Днепр, могут присоединиться Великобритания, Франция, Германия и Польша. Впоследствии в Варшаве подчеркнули, что не будут отправлять войска в Украину.