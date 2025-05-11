Макрон назвал вероятное количество иностранных бойцов, которые будут развернуты в Украине

Французский лидер подчеркнул, что главное – не количество иностранных военных, а факт их присутствия в Украине

Эммануэль Макрон (Фото: ОП)

Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря в интервью Le Parisien о количестве развернутых в Украине иностранных бойцов, отметил "несколько тысяч, но не несколько сот тысяч".

По его словам, развертывание в Украине иностранных войск необходимо для стабилизации ситуации после прекращения боевых действий с РФ.

"Необходимо понимать, что авторитет не зависит от количества. Сегодня самая большая армия в Европе – это армия Украины, в которой мобилизован миллион бойцов. Ни одна армия не может собрать такое количество людей. Главное – это наличие войск в Украине", – сказал Макрон.

Отвечая на вопрос о количестве иностранных военных, которые могут быть развернуты в Украине в будущем, президент Франции ответил: "Это может быть несколько тысяч, но не несколько сот тысяч".

"Речь идет не о количестве. Речь идет о том, что мы будем там, чтобы обеспечить присутствие для поддержки, как вторая линия обороны, в воздухе или в стратегических точках, удаленных от линии фронта. Прежде всего, мы там, чтобы продемонстрировать солидарность", – добавил он.