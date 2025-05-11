Макрон про кількість іноземних бійців для України: Кілька тисяч, але не кілька сотень тисяч

Емманюель Макрон (Фото: ОП)

Президент Франції Емманюель Макрон, говорячи в інтерв'ю Le Parisien про кількість залучених в Україну іноземних бійців, наголосив на "кількох тисячах, але не кількох сотнях тисяч".

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За його словами, розгортання в Україні іноземних військ необхідне для стабілізації ситуації після припинення бойових дій з РФ.

"Необхідно розуміти, що авторитет не залежить від кількості. Сьогодні найбільша армія в Європі – це армія України, в якій мобілізовано мільйон бійців. Жодна інша армія не може зібрати таку кількість людей. Головне – це наявність військ в Україні", – сказав Макрон.

Відповідаючи на запитання щодо кількості іноземних військових, які можуть бути розміщені в Україні у майбутньому, президент Франції відповів: "Це може бути кілька тисяч, але не кілька сотень тисяч".

"Йдеться не про кількість. Йдеться про те, що ми будемо там, щоб забезпечити присутність для підтримки, як друга лінія оборони у повітрі або у стратегічних точках, віддалених від лінії фронту. Насамперед ми там, щоб продемонструвати солідарність", – додав він.