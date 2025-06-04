Bloomberg: США не хочуть надавати ППО для захисту європейських військ у повоєнній Україні

Європейські чиновники очікують, що Трамп втрутиться, якщо британські і французькі війська стануть мішенню Росії в Україні

ППО (Фото: EPA)

США, ймовірно, не надаватимуть засоби протиповітряної оборони для європейських сил, які Велика Британія та Франція планують розгорнути в Україні, щоб забезпечувати довгострокове перемирʼя. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнаних із цим питанням співрозмовників.

Європейські союзники під час обговорень з американськими колегами дійшли висновку, що президент США Дональд Трамп не надасть гарантій, яких вони вимагали для підтримки очолюваної Європою "коаліції рішучих", зазначили співрозмовники.

Британські та французькі посадовці публічно називали залученість США запорукою успіху "сил гарантування".

За даними співрозмовників, вони сподіваються, що американська сторона принаймні погодиться допомогти "коаліції рішучих" із розвідданими, а також спостереженням за кордоном між Україною і Росією.

Деякі європейські чиновники також очікують, що Трамп втрутиться, якщо британські і французькі війська стануть мішенню Росії в Україні, але вважають, що він навряд чи гарантуватиме таке в письмовій формі, сказав один зі співрозмовників.

На тлі позиції США європейські союзники переоцінили ресурси для стримування Росії в Україні та вважають, що достатнім буде поєднання навчання українських сил, європейських військ і літаків на східному фланзі НАТО та патрулювання в Чорному морі, вказав співрозмовник агентства.

30 квітня 2025 року стало відомо, що Естонія готова зробити внесок у "коаліцію охочих", надавши Україні бойовий підрозділ і офіцерів для стримування Росії.

19 травня колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що підготовка до розгортання європейських сил в Україні після припинення вогню "просувається надто повільно".

20 травня повідомлялося, що Бельгія готова спрямувати свої війська до України в рамках "коаліції охочих", яку очолюють Франція та Британія, відразу після досягнення перемир'я.

30 квітня The Times повідомляло, що Європі буде важко зібрати 25 000 миротворців для відправлення в Україну.