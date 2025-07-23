Нейтральна Австрія не відкидає розміщення своїх військ в Україні

Міністерка оборони Австрії заявила, що поки триває війна, питання про участь у місії не може навіть виникнути

Клаудія Таннер (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Австрія не відкидає розміщення своїх військових в Україні після припинення бойових дій. Про це повідомила міністерка оборони країни Клаудія Таннер, цитує Der Standard.

Посадовиця вкотре висловила готовність розглянути можливість розгортання австрійських збройних сил в Україні.

"Якщо настане мир, якщо буде ухвалено рішення про те, яка місія і ким вона буде очолена, тоді ми оцінимо, як можемо зробити найкращий внесок", – сказала вона.

Таннер додала, що Австрія "ніколи не закривали очі на те, чи слід нам брати участь у тій чи іншій місії".

Водночас міністерка зауважила, що поки триває війна Росії проти України, питання про участь у місії не може навіть виникнути. Зрозуміло, що солдати з нейтральної Австрії не будуть відправлені в країну, що воює. Про це не може бути й мови, це конституційно неможливо, уточнила вона.

"З іншого боку, ми робимо дуже значний внесок у межах спільної безпекової та оборонної політики", – сказала міністерка, говорячи про Європейський Союз.

За останні 50-60 років сотні тисяч австрійських солдатів брали участь у миротворчих місіях за кордоном.

10 липня 2025 року Гілі повідомив, що Британія готова відправити своїх солдатів до України у межах реалізації планів "коаліції охочих".

17 липня Стармер заявив, що "коаліція охочих" активно готує відправлення сил стримування в Україну – плани майже завершені й готові до реалізації після досягнення перемир'я.