Туск опроверг, что Польша отправит в Украину военных. Они нужны для других целей

Дональд Туск (Фото: ЕРА/Leszek Szymanski)

У Польши нет планов отправлять войска в Украину после установления режима "тишины". Об этом заявил премьер Дональд Туск, комментируя соответствующее заявление спецпосланника американского президента Кита Келлога, передает TVP Info.

"Отправить польских солдат в Украину? Мы этого не сделаем. По нашему мнению, наша задача – охранять границу с Россией и Беларусью и организовать центр для передачи оружия и помощи Украине", – заявил Туск.

13 мая Келлог в эфире Fox Business заявил, что США обсуждают с союзниками размещение иностранного контингента в Украине. По его словам, к "силам устойчивости", которые будут размещаться к западу от реки Днепр, могут присоединиться Великобритания, Франция, Германия и Польша.

На это заявление ранее отреагировал и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он призвал прекратить манипулировать этой темой, поскольку Варшава уже ясно дала понять: ее войск в Украине не будет.