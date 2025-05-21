Туск опроверг, что Польша отправит в Украину военных. Они нужны для других целей
У Польши нет планов отправлять войска в Украину после установления режима "тишины". Об этом заявил премьер Дональд Туск, комментируя соответствующее заявление спецпосланника американского президента Кита Келлога, передает TVP Info.
"Отправить польских солдат в Украину? Мы этого не сделаем. По нашему мнению, наша задача – охранять границу с Россией и Беларусью и организовать центр для передачи оружия и помощи Украине", – заявил Туск.
13 мая Келлог в эфире Fox Business заявил, что США обсуждают с союзниками размещение иностранного контингента в Украине. По его словам, к "силам устойчивости", которые будут размещаться к западу от реки Днепр, могут присоединиться Великобритания, Франция, Германия и Польша.
На это заявление ранее отреагировал и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он призвал прекратить манипулировать этой темой, поскольку Варшава уже ясно дала понять: ее войск в Украине не будет.
- В апреле 2025 года информационное агентство AFP сообщало, что отправить свои войска в Украину после установления режима "тишины" готовы шесть европейских стран: Великобритания, Франция, Литва, Латвия и Эстония. Шестую страну журналисты не называли.
- В то же время 17 мая канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Италии Джорджа Мэлони заявили, что Европа пока далека от обсуждений об отправке войск в Украину. На повестке дня – четкое определение формата мирных переговоров, а также того, какие гарантии безопасности могут когда-нибудь понадобиться Украине.