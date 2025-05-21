Туск заперечив, що Польща відправить до України військових. Вони потрібні для інших цілей

Польський прем'єр наголосив, що завдання Польщі – охороняти кордон з Росією та Білоруссю

Дональд Туск (Фото: ЕРА/Leszek Szymanski)

Польща не має планів відправляти війська в Україну після встановлення режиму "тиші". Про це оголосив прем'єр Дональд Туск, коментуючи відповідну заяву спецпосланця американського президента Кіта Келлога, передає TVP Info.

"Відправити польських солдатів в Україну? Ми цього не зробимо. На нашу думку, наше завдання – охороняти кордон з Росією та Білоруссю й організувати центр для передання зброї та допомоги Україні", – заявив Туск.

13 травня Келлог в ефірі Fox Business заявив, що США обговорюють із союзниками розміщення іноземного контингенту в Україні. За його словами, до "сил стійкості", які розміщуватимуться на захід від річки Дніпро, можуть долучитися Велика Британія, Франція, Німеччина та Польща.

На цю заяву раніше відреагував і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він закликав припинити маніпулювати цією темою, оскільки Варшава вже чітко дала зрозуміти: її військ в Україні не буде.