Туск заперечив, що Польща відправить до України військових. Вони потрібні для інших цілей
Польща не має планів відправляти війська в Україну після встановлення режиму "тиші". Про це оголосив прем'єр Дональд Туск, коментуючи відповідну заяву спецпосланця американського президента Кіта Келлога, передає TVP Info.
"Відправити польських солдатів в Україну? Ми цього не зробимо. На нашу думку, наше завдання – охороняти кордон з Росією та Білоруссю й організувати центр для передання зброї та допомоги Україні", – заявив Туск.
13 травня Келлог в ефірі Fox Business заявив, що США обговорюють із союзниками розміщення іноземного контингенту в Україні. За його словами, до "сил стійкості", які розміщуватимуться на захід від річки Дніпро, можуть долучитися Велика Британія, Франція, Німеччина та Польща.
На цю заяву раніше відреагував і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він закликав припинити маніпулювати цією темою, оскільки Варшава вже чітко дала зрозуміти: її військ в Україні не буде.
- У квітні 2025 року інформаційне агентство AFP повідомляло, що відправити свої війська в Україну після встановлення режиму "тиші" готові шість європейських країн: Велика Британія, Франція, Литва, Латвія та Естонія. Шосту країну журналісти не називали.
- Водночас 17 травня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єрка Італії Джорджа Мелоні заявили, що Європа поки далека від обговорень про відправлення військ в Україну. На порядку денному – чітке визначення формату мирних переговорів, а також того, які гарантії безпеки можуть колись знадобитися Україні.