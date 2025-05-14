"Припиніть маніпулювати". Сікорський відреагував на заяву Келлога щодо польських військ в Україні
Польща вирішила, що не надсилатиме своїх військових до України в межах потенційної миротворчої місії. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, реагуючи на заяву спецпосланця американського президента Кіта Келлога.
"Припиніть маніпулювати. Очільник уряду [Дональд Туск], міністр оборони [Владислав Косіняк-Камиш] і я постійно повторюємо: Польща не відряджатиме польських військових в Україну", – написав Сікорський у соціальній мережі X (колишній Twitter).
Свою публікацію глава польської дипломатії супроводив відео, в якому пояснив, що багато разів розмовляв з Келлогом з цього питання.
"Зверніть увагу, що він [Келлог] сказав, що так має бути. Тобто він так думає, але це не означає, що так і буде. Генерал Келлог міг надмірно інтерпретувати, що Польща братиме участь у цій операції, якщо вона відбудеться", – заявив Сікорський.
Він наголосив, що Туск та Косіняк-Камиш неодноразово говорили, що участь Варшави в операції не передбачатиме перебування польських солдатів на українській землі.
Сікорський зазначив, що участь Польщі полягатиме в авіаційній підтримці, охороні хабу та захисті 600-кілометрового кордону з Росією та Білоруссю для убезпечення військ, які вирушать до України. Він нагадав, що з трибуни Сейму заявляв, що польських солдатів не буде в Україні.
- 13 травня 2025 року Келлог в ефірі Fox Business заявив, що США обговорюють із союзниками розміщення іноземного контингенту в Україні. До "сил стійкості", які розміщуватимуться на захід від річки Дніпро, можуть долучитися Велика Британія, Франція, Німеччина та Польща.
- У Міноборони Польщі заявили, що Варшава не надсилатиме своїх військових до України в межах потенційної миротворчої місії.