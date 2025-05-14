"Прекратите манипулировать". Сикорский ответил на слова Келлога о войсках Польши в Украине
Польша решила, что не будет отправлять своих военных в Украину в рамках потенциальной миротворческой миссии. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, реагируя на заявление спецпосланника американского президента Кита Келлога.
"Прекратите манипулировать. Глава правительства [Дональд Туск], министр обороны [Владислав Косиняк-Камыш] и я постоянно повторяем: Польша не будет отправлять польских военных в Украину", — написал Сикорский в социальной сети X (бывший Twitter).
Свою публикацию глава польской дипломатии сопроводил видео, в котором объяснил, что много раз разговаривал с Келлогом по этому вопросу.
"Обратите внимание, что он [Келлог] сказал, что так должно быть. То есть он так думает, но это не значит, что так и будет. Генерал Келлог мог чрезмерно интерпретировать, что Польша примет участие в этой операции, если она произойдет", – заявил Сикорский.
Он отметил, что Туск и Косиняк-Камыш неоднократно говорили, что участие Варшавы в операции не будет предусматривать пребывание польских солдат на украинской земле.
Сикорский отметил, что участие Польши будет состоять в авиационной поддержке, охране хаба и защите 600-километровой границы с Россией и Беларусью для обеспечения безопасности войск, которые отправятся в Украину. Он напомнил, что с трибуны Сейма заявлял, что польских солдат не будет в Украине.
- 13 мая 2025 года Келлог в эфире Fox Business заявил, что США обсуждают с союзниками размещение иностранного контингента в Украине. К "силам устойчивости", которые будут размещаться западнее реки Днепр, могут присоединиться Великобритания, Франция, Германия и Польша.
- В Минобороны Польши заявили, что Варшава не будет посылать своих военных в Украину в рамках потенциальной миротворческой миссии.