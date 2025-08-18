Німеччина не розміщуватиме військовий контингент в Україні – глава МЗС

Вадефуль вважає, що розміщення військ в Україні стало б "занадто великим навантаженням" для Німеччини

Йоганн Вадефул (Фото: EPA)

Німеччина не розміщуватиме військовий контингент в Україні й має намір, відповідно до чинних домовленостей, "зосередитися на території НАТО". Таку заяву зробив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль в подкасті Table Media.

"Бундесвер уже розмістив бригаду в Литві. Додаткове розміщення німецьких солдатів в Україні, ймовірно, стало б для нас занадто великим навантаженням", – пояснив міністр.

Проте він наголосив, що Німеччина повинна відігравати важливу роль у можливому забезпеченні миру в Україні.

"Україні потрібні гарантії безпеки. США дали зрозуміти, що готові на це. Тепер треба подивитися, що можна реалізувати спільно з європейцями", – сказав Вадефуль.

До можливих переговорів про мирне врегулювання в Україні голова МЗС Німеччини ставиться "з обережним оптимізмом".

За його оцінкою, "є шанс, що буде серйозна розмова про завершення воєнних дій, а потім – про мир". Саме з огляду на такі очікування, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц їде до Вашингтона 18 серпня разом із президентом Володимиром Зеленським.

Вадефуль зазначив, що Мерц не поїхав би, якби не мав очікування, що можливість домовитися про перемир’я в Україні існує.