Мерц: На шляху до миру в Україні в 10 км ми подолали тільки 200 метрів

Фрідріх Мерц (Фото: ЕРА)

На шляху до досягнення миру вдалося зробити "перші кроки" та подолати невелику дистанцію. Таку думку висловив канцлер Німеччини Фрірдіх Мерц на партійній конференції християнсько-демократичного союзу (ХДС) у Нижній Саксонії передає Die Presse.

"Ми зробили перші кроки. Але дозвольте мені сказати так: ми перебуваємо на 10-кілометровій ділянці та, мабуть, уже подолали перші 200 метрів. У будь-якому разі, ми рухаємося в правильному напрямку", – сказав він.

Мерц переконаний, що дипломатичні зусилля з припинення війни Росії проти України продовжують стикатися з серйозними труднощами. За його словами, Німеччина і Європа за останні три тижні зробили "більше дипломатичних зусиль", ніж будь-коли до цього.

Канцлер попередив, що процес досягнення миру в Україні потребує терпіння. А на тлі заяв російських політиків і, особливо, самого диктатора Володимира Путіна, усі повинні вже були зрозуміти те, наскільки "складним" буде це завдання в найближчі тижні та місяці.