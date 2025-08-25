В Киев прибыли министр финансов Германии и премьер Норвегии – видео

Ларс Клингбайль поспешил заверить по приезду, что поддержка Украины от Германии не пошатнется

Ларс Клингбайль (справа). Фото: x.com/BMF_Bund

Министр финансов Германии и вице-канцлер Ларс Клингбайль прибыли с визитом в Киев 25 августа впервые с момента назначения. Об этом сообщил немецкий Минфин, опубликовав фото с вокзала.

Клингбайль подчеркнул, что поддержка Украины будет продолжаться и это следует запомнить российскому диктатору Владимиру Путину.

"Россия не должна питать иллюзий по поводу того, что наша поддержка Украины может ослабнуть. Напротив: мы остаемся вторым по величине сторонником Украины в мире и крупнейшим в Европе", – сказал он.

Немецкий министр отметил, что никто не жаждет мира больше, чем украинцы и Германия поддерживает Киев на этом пути.

"Именно поэтому я сегодня в Киеве. Путин должен наконец положить конец своей жестокой агрессивной войне", – подчеркнул он.

Как сообщает Reuters, Клингбайль также призвал Путина продемонстрировать заинтересованность в мирном процессе, для которого необходимы прекращение огня и надежные гарантии безопасности. По его словам, Украины также непременно должна быть вовлечена в переговоры

"С этой целью мы тесно координируем свои действия на международном уровне", – подчеркнул глава немецкого Минфина.

Также в Киев прибыл премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, о чем сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Он вместе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой встретили гостя на вокзале.

"Для нас важно чувствовать поддержку настоящих союзников. Норвегия всегда рядом с нашим народом существенно помогает оборонке, и мы ценим эту надежную солидарность", – отметил глава ОП.

Как пишет Bild, с 2022 года Германия оказала Украине помощь в размере 50,5 млрд евро. Из этой суммы 25 млрд евро были потрачены на прием украинских беженцев, 17 млрд евро – на поставки военной помощи и обучение солдат, 6,7 млрд евро – на восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры и другую не военную помощь, а еще 1,9 млрд были направлены в украинский бюджет (в частности, для зарплат госслужащим).