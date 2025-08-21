Профсоюз военнослужащих Германии: Украине нужны десятки тысяч европейских солдат

Полковник Вюстнер призвал к реалистичной оценке вызовов, стоящих перед странами "коалиции решительных"

Иллюстративное фото: Depositphotos

Председатель Ассоциации Бундесвера Германии Андре Вюстнер считает, что для успеха миротворческой миссии "коалиции решительных" европейским странам необходимо развернуть в Украине десятки тысяч солдат. Об этом он заявил в комментарии агентству Reuters.

Полковник призвал лидеров стран, которые согласились направить своих военных для сдерживания российской агрессии, реалистично оценивать ситуацию.

"Недостаточно будет иметь горстку генералов и небольшие воинские подразделения, обслуживающие командный пункт в Украине. Путину необходимо с самого начала четко дать понять, что мы относимся к гарантиям безопасности совершенно серьезно", – сказал он.

Вюстнер подсчитал, что для эффективного противодействия России каждой из крупных стран "коалиции решительных", таких как Великобритания, Франция и Германия, потребуется развернуть в Украине не менее 10 000 военнослужащих в долгосрочной перспективе.

"Подход "обмани и молись" был бы откровенно безрассудным и увеличил бы риск эскалации", – предупредил полковник.

Вюстнер заявил, что миротворческая миссия на Украине станет огромным вызовом для европейских вооруженных сил.

"Европейцы остаются военными карликами. Европа все еще далека от способности защищать себя самостоятельно", – считает он.

Ассоциация Бундесвера Германии – организация военнослужащих и ветеранов, которая активно выступает за развитие Бундесвера (Вооруженных сил Германии) и защиту интересов личного состава. Она объединяет более 200 000 человек.

"Коалиция решительных" – неофициальное название стран, которые согласились развернуть свои войска в Украине для сдерживания России. Она является частью более широкой "коалиции желающих", объединяющей иностранных партнеров Украины.