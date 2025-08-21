Профспілка військових Німеччини: Україні потрібні десятки тисяч європейських солдатів

Полковник Вюстнер закликав реально оцінювати виклики, які постають перед країнами "коаліції рішучих"

Голова Асоціації Бундесверу Німеччини Андре Вюстнер вважає, що для успіху миротворчої місії "коаліції рішучих" європейським країнам потрібно розгорнути в Україні десятки тисяч солдатів. Про це він заявив у коментарі Reuters.

Полковник закликав лідерів країн, які погодилися надіслати своїх військових для стримування російської агресії, реально оцінювати ситуацію.

"Недостатньо буде мати жменьку генералів та невеликі військові підрозділи, які обслуговують командний пункт в Україні. З самого початку Путіну необхідно чітко дати зрозуміти, що ми повністю серйозно ставимося до гарантій безпеки", – сказав він.

Вюстнер підрахував, що для ефективної протидії Росії кожній з великих країн "коаліції рішучих", таких як Велика Британія, Франція та Німеччина, потрібно буде розгорнути в Україні щонайменше 10 000 військовослужбовців в довгостроковій перспективі.

"Підхід "блефуй і молися" був би відверто недбалим і збільшив би ризик ескалації", – попередив полковник.

Вюстнер заявив, що миротворча місія в Україні створить величезний виклик для європейських військових сил.

"Європейці залишаються військовими карликами. Європа все ще далека від здатності самостійно захищатися", – вважає він

Асоціація Бундесверу Німеччини – організація військових і ветеранів, яка активно виступає за розвиток Бундесверу (Збройних сил Німеччини) та захист інтересів особового складу. Вона об'єднує понад 200 000 людей.

"Коаліція рішучих" – неформальна назва країн, які погодилися розгорнути в Україні своїх військових для стримування Росії. Вона є частиною ширшої "коаліції охочих", що об'єднує іноземних партнерів України.