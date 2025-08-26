FT: Західні союзники склали приблизний план розміщення миротворців в Україні

Попри потенційну допомогу від США, деякі країни ЄС усе ще побоюються відправляти війська в Україну

Війська НАТО (Ілюстративне фото: x.com/NATO)

Західні союзники склали приблизний план реалізації гарантій безпеки в Україні та введення миротворців. Про це Financial Times повідомили троє неназваних офіційних осіб.

За їхніми словами, план може включати демілітаризовану зону, можливо, патрульовану нейтральними миротворчими військами з третьої країни за погодженням з Україною і Росією.

Більш "надійний" кордон за цією зоною захищатимуть українські війська, озброєні та навчені військовими НАТО, кажуть обізнані особи. Далі сили стримування планують розмістити в глибині України як "третю лінію оборони", а американські сили можуть надавати підтримку з тилу.

Однак, попри згоду США надати потенційну підтримку Україні, але не військами, а авіаційними та розвідувальними ресурсами, деякі європейські країни все ще занепокоєні відправленням своїх військ в Україну, кажуть чиновники.