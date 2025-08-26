FT: Західні союзники склали приблизний план розміщення миротворців в Україні
Західні союзники склали приблизний план реалізації гарантій безпеки в Україні та введення миротворців. Про це Financial Times повідомили троє неназваних офіційних осіб.
За їхніми словами, план може включати демілітаризовану зону, можливо, патрульовану нейтральними миротворчими військами з третьої країни за погодженням з Україною і Росією.
Більш "надійний" кордон за цією зоною захищатимуть українські війська, озброєні та навчені військовими НАТО, кажуть обізнані особи. Далі сили стримування планують розмістити в глибині України як "третю лінію оборони", а американські сили можуть надавати підтримку з тилу.
Однак, попри згоду США надати потенційну підтримку Україні, але не військами, а авіаційними та розвідувальними ресурсами, деякі європейські країни все ще занепокоєні відправленням своїх військ в Україну, кажуть чиновники.
- 26 серпня FT повідомляло, що США, як і раніше, проти відправлення своїх військ в Україну, але готові надати авіацію та розвідку у межах гарантій безпеки.
- Перед цим президент Зеленський заявляв, що напрацювання щодо гарантій безпеки для Києва будуть найближчим часом. Над ними працюють команди України, США, європейських партнерів.
- 25 серпня віцеканцлер Німеччини заявляв, що країна візьме участь у гарантіях безпеки для України. Пізніше президент Зеленський заявив, що Київ розраховує на допомогу Берліна.
