Німеччина візьме участь у гарантіях безпеки для України – віцеканцлер

Німеччина готова "взяти на себе відповідальність" за надання гарантій безпеки Україні. Але "через голови українців" рішення ухвалюватися не можуть, повідомив віцеканцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль під час візиту до Києва, передає Reuters.
Обговорення гарантій безпеки зараз перебувають на ранній стадії, але будь-який переговорний процес має починатися з припинення вогню.
"Головне, щоб у підсумку були гарантії безпеки, які запевняють, що Путін більше не посміє напасти на Україну", – сказав німецький міністр.
Для досягнення цієї мети необхідно зміцнити українську армію і збільшити виробництво зброї в Україні.
Клінгбайль зазначив, що зараз "м'яч на боці Путіна".
"Я вважаю, що нам ще дуже багато чого належить зробити, тому що я поки що не бачу, щоб Володимир Путін змінив своє рішення, раптово пом'якшився, раптово захотів би вести справжні, серйозні та стійкі мирні переговори", – сказав міністр.
- NBC News повідомляло, що Трамп дав сигнал Україні, що, можливо, доведеться прийняти умови Росії заради миру.
- Президент Зеленський заявляв, що напрацювання щодо гарантій безпеки для Києва будуть найближчим часом. Над ними працюють команди України, США, європейських партнерів.
- Президент Фінляндії вважає, що Путін спеціально озвучив нереалістичні вимоги – це типова тактика переговорів Росії.
