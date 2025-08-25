Німеччина візьме участь у гарантіях безпеки для України – віцеканцлер

Клінгбайль підкреслив, що не бачить, щоб Путін показував бажання вести серйозні переговори про мир

Ларс Клінгбайль (Фото: x.com/larsklingbeil)

Німеччина готова "взяти на себе відповідальність" за надання гарантій безпеки Україні. Але "через голови українців" рішення ухвалюватися не можуть, повідомив віцеканцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль під час візиту до Києва, передає Reuters.

Обговорення гарантій безпеки зараз перебувають на ранній стадії, але будь-який переговорний процес має починатися з припинення вогню.

"Головне, щоб у підсумку були гарантії безпеки, які запевняють, що Путін більше не посміє напасти на Україну", – сказав німецький міністр.

Для досягнення цієї мети необхідно зміцнити українську армію і збільшити виробництво зброї в Україні.

Клінгбайль зазначив, що зараз "м'яч на боці Путіна".

"Я вважаю, що нам ще дуже багато чого належить зробити, тому що я поки що не бачу, щоб Володимир Путін змінив своє рішення, раптово пом'якшився, раптово захотів би вести справжні, серйозні та стійкі мирні переговори", – сказав міністр.