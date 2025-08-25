Президент Фінляндії: Путін навмисно висуває нереалістичні вимоги, це типова переговорна тактика

За словами Стубба, за 12 років Росія змогла захопити 75% Донецької області – просування відбувається повільно

Александер Стубб (Фото: x.com/alexstubb)

Російський диктатор Володимир Путін навмисно висуває нереалістичні умови для досягнення миру з Україною, які не можуть бути виконані з практичного погляду. Про це заявив президент Фінляндії Александер Стубб телеканалу Fox News.

За його словами, Москва застосовує "типову російську тактику переговорів".

"Це типова російська переговорна тактика. Ви кажете одне на початку, а потім починаєте відмовлятися від своїх слів. Це відбувається постійно", – каже він.

Окрім цього, в США мають зрозуміти суть територіальних претензій Росії до України. Він порівняв вимоги Кремля із тим, якби від США вимагали б віддати Флориду, Джорджію, Південну та Північну Кароліну, Вірджинію і Меріленд, а також створити коридор для атаки Нью-Йорка.

"Тому це практично неможливо", – підкреслив Стубб, зазначивши, що в Кремлі розуміють нереалістичність власних вимог.

Також фінський президент зазначив, що Путін 12 років намагається повністю захопити Донецьку та Луганську області, але йому це досі не вдалося.

"Він контролює 75% Донбасу, але на це пішло 12 років, і 50% було захоплено одразу на початку. Тож просування відбувається дуже повільно", – підкреслив Стубб.