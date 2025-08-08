Глава МЗС Фінляндії: Допомога Україні тисне на РФ, тому Путін показує бажання говорити
У Фінляндії назвали можливу причину, через яку Росія знову демонструє нібито готовність до переговорів. Річ у збільшенні військової допомоги Україні, повідомила міністерка закордонних справ країни Еліна Валтонен в інтерв'ю Reuters NEXT Newsmaker.
"Ми бачимо, а тепер і підозрюємо, що причина, через яку Росія знову продемонструвала певну готовність до переговорів, полягає в тому, що збільшення постачання зброї (в Україну), безумовно, посилює тиск на Росію, змушуючи її шукати вихід із війни", – сказала Валтонен.
Також вона висловила сподівання, що президент США Дональд Трамп виконає обіцянку і введе санкції проти Росії. Це прискорить, за словами глави МЗС, процес урегулювання
"Я, звичайно, сподіваюся, що президент Трамп вживе заходів щодо введення цих санкцій", – сказала вона.
- 29 липня президент США заявив, що у Путіна є 10 днів для закінчення війни проти України. Водночас він вважає, що врегулювання війни в Україні займе ще багато часу.
- 5 серпня FT повідомило, що Трамп готується вперше ввести санкції проти тіньового флоту Росії, якщо Кремль не досягне миру з Києвом.
- 7 серпня президент Зеленський заявив, що Путін боїться санкцій з боку США. Він наполягає на зустрічі в тристоронньому форматі – США, Україна і Росія.
