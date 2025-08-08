Глава МЗС Фінляндії: Допомога Україні тисне на РФ, тому Путін показує бажання говорити

У Фінляндії сподіваються, що Трамп виконає свою обіцянку і введе санкції проти Росії

Еліна Валтонен (Фото: x.com/elinavaltonen)

У Фінляндії назвали можливу причину, через яку Росія знову демонструє нібито готовність до переговорів. Річ у збільшенні військової допомоги Україні, повідомила міністерка закордонних справ країни Еліна Валтонен в інтерв'ю Reuters NEXT Newsmaker.

"Ми бачимо, а тепер і підозрюємо, що причина, через яку Росія знову продемонструвала певну готовність до переговорів, полягає в тому, що збільшення постачання зброї (в Україну), безумовно, посилює тиск на Росію, змушуючи її шукати вихід із війни", – сказала Валтонен.

Також вона висловила сподівання, що президент США Дональд Трамп виконає обіцянку і введе санкції проти Росії. Це прискорить, за словами глави МЗС, процес урегулювання

"Я, звичайно, сподіваюся, що президент Трамп вживе заходів щодо введення цих санкцій", – сказала вона.