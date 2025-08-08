Глава МИД Финляндии: Помощь Украине давит на РФ, поэтому Путин показывает желание говорить

В Финляндии надеются, что Трамп выполнит свое обещание и введет санкции против России

Элина Валтонен (Фото: x.com/elinavaltonen)

В Финляндии назвали предположительную причину, по которой Россия снова демонстрирует якобы готовность к переговорам. Дело в увеличении военной помощи Украине, сообщила министр иностранных дел страны Элина Валтонен в интервью Reuters NEXT Newsmaker.

"Мы видим, а теперь и подозреваем, что причина, по которой Россия снова продемонстрировала некоторую готовность к переговорам, заключается в том, что увеличение поставок оружия (в Украину), безусловно, усиливает давление на Россию, вынуждая ее искать выход из войны", – сказала Валтонен.

Также она выразила надежду, что президент США Дональд Трамп выполнит обещание и введет санкции против России. Это ускорит, по словам главы МИД, процесс урегулирования

"Я, конечно, надеюсь, что президент Трамп примет меры для введения этих санкций", – сказала она.