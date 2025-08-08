Глава МИД Финляндии: Помощь Украине давит на РФ, поэтому Путин показывает желание говорить
В Финляндии назвали предположительную причину, по которой Россия снова демонстрирует якобы готовность к переговорам. Дело в увеличении военной помощи Украине, сообщила министр иностранных дел страны Элина Валтонен в интервью Reuters NEXT Newsmaker.
"Мы видим, а теперь и подозреваем, что причина, по которой Россия снова продемонстрировала некоторую готовность к переговорам, заключается в том, что увеличение поставок оружия (в Украину), безусловно, усиливает давление на Россию, вынуждая ее искать выход из войны", – сказала Валтонен.
Также она выразила надежду, что президент США Дональд Трамп выполнит обещание и введет санкции против России. Это ускорит, по словам главы МИД, процесс урегулирования
"Я, конечно, надеюсь, что президент Трамп примет меры для введения этих санкций", – сказала она.
- 29 июля президент США заявил, что у Путина есть 10 дней для окончания войны против Украины. В то же время он считает, что урегулирование войны в Украине займет еще много времени.
- 5 августа FT сообщило, что Трамп готовится впервые ввести санкции против теневого флота России, если Кремль не добьется мира с Киевом.
- 7 августа президент Зеленский заявил, что Путин боится санкций со стороны США. Он настаивает на встрече в трехстороннем формате – США, Украина и Россия.
