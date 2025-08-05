FT: Трамп готується вперше запровадити санкції проти "тіньового флоту" Росії

Співрозмовники, близькі до адміністрації президента США, кажуть, що розглядаються кілька варіантів санкцій для Росії

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

США розглядають запровадження санкцій проти "тіньового флоту" Росії, якщо Кремль до 8 серпня не погодиться на припинення вогню в Україні. Це буде вперше за час президентства Дональда Трампа, повідомляє Financial Times із посиланням на кількох людей, знайомих з обговореннями в Білому домі.

Двоє співрозмовників повідомили, що додаткові санкції проти "тіньового флоту" розглядаються як простий перший крок до запровадження обмежень щодо Росії. Третя особа заявила, що в Білому домі розглядають низку варіантів, серед яких, зокрема, і "тіньовий флот".

Адміністрація попереднього президента США Джо Байдена додала до санкційного списку 213 танкерів, які Росія використовувала для перевезення сирої нафти, хімікатів або нафтопродуктів. Трамп же досі утримувався від впровадження подальших санкцій, зосередившись на переговорах.

До кінця тижня Москву відвідає спецпосланець США Стів Віткофф. За словами співрозмовника, Трамп, скоріш за все, остаточно прийме рішення щодо заходів проти Росії після його повернення.

"Це залежить від того, що Віткофф привезе. Якщо він повернеться з порожніми руками, абсолютно ні з чим, Трамп розлютиться", – сказав співрозмовник.