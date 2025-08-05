Reuters: Путін не вірить у погрози Трампа санкціями, а генерали пообіцяли, що фронт впаде

За словами обізнаних співрозмовників, Путін засмучений погіршенням відносин зі США, але військові цілі для нього важливіші

Володимир Путін та Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Російський диктатор Володимир Путін сумнівається в тому, що президент США Дональд Трамп дійсно виконає свій ультиматум про санкції, якщо до 8 серпня не буде підписано мирну угоду з Україною. Про це Reuters розповіли співрозмовники, близькі до Кремля.

За їхніми словами, рішучість Путіна продовжувати повномасштабну війну і не йти на переговори продиктована вірою в перемогу Росії та скептицизмом щодо впливу санкцій США на економіку країни на тлі "послідовних санкційних хвиль" в останні три роки.

Другий співрозмовник сказав, що погроза санкціями була для Росії "болючою і неприємною", але в Кремлі склалося відчуття, що "вони мало що можуть змінити", зазначив третій. До того ж Трамп і раніше погрожував, тому незрозуміло, чи виконає він обіцяне цього разу, кажуть вони.

Крім того, ні народ РФ, ні її армія не зрозуміють, якщо зараз війну буде зупинено, сказали співрозмовники.

Офіцери Генштабу Росії пообіцяли диктатору, що український фронт завалиться за два-три місяці, сказав перший із них. Також, за його словами, Путін нібито стурбований погіршенням стосунків зі США і роздратуванням Трампа. Але водночас він розуміє, що, можливо, втрачає шанс поліпшити їх, оскільки "військові цілі важливіші", сказали два інші співрозмовники.

Один зі співрозмовників підтвердив, що диктатор, як і раніше, відданий цілям, які озвучував у 2024 році: повністю захопити Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, а вже після цього почати переговори про мир.

"Якби Путіну вдалося повністю окупувати ті чотири регіони, які він оголосив територією Росії, він міг би заявити, що його війна в Україні досягла своїх цілей", – сказав Джеймс Роджерс, автор книжки "Повернення Росії", що готується до виходу.

Перший співрозмовник зазначив, що участь Росії в переговорах з Україною в Стамбулі є спробою переконати США, що Кремль нібито не відкидає мир. Однак, за його словами, обговорюються тільки гуманітарні обміни полоненими, а "реального змісту" немає.

"Президент Трамп хоче зупинити вбивства, тому він продає американську зброю членам НАТО і погрожує Путіну жорсткими митами і санкціями, якщо він не погодиться на припинення вогню", – заявила речниця Білого дому Анна Келлі у відповідь на прохання прокоментувати ситуацію.