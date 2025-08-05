Reuters: Путін не вірить у погрози Трампа санкціями, а генерали пообіцяли, що фронт впаде
Російський диктатор Володимир Путін сумнівається в тому, що президент США Дональд Трамп дійсно виконає свій ультиматум про санкції, якщо до 8 серпня не буде підписано мирну угоду з Україною. Про це Reuters розповіли співрозмовники, близькі до Кремля.
За їхніми словами, рішучість Путіна продовжувати повномасштабну війну і не йти на переговори продиктована вірою в перемогу Росії та скептицизмом щодо впливу санкцій США на економіку країни на тлі "послідовних санкційних хвиль" в останні три роки.
Другий співрозмовник сказав, що погроза санкціями була для Росії "болючою і неприємною", але в Кремлі склалося відчуття, що "вони мало що можуть змінити", зазначив третій. До того ж Трамп і раніше погрожував, тому незрозуміло, чи виконає він обіцяне цього разу, кажуть вони.
Крім того, ні народ РФ, ні її армія не зрозуміють, якщо зараз війну буде зупинено, сказали співрозмовники.
Офіцери Генштабу Росії пообіцяли диктатору, що український фронт завалиться за два-три місяці, сказав перший із них. Також, за його словами, Путін нібито стурбований погіршенням стосунків зі США і роздратуванням Трампа. Але водночас він розуміє, що, можливо, втрачає шанс поліпшити їх, оскільки "військові цілі важливіші", сказали два інші співрозмовники.
Один зі співрозмовників підтвердив, що диктатор, як і раніше, відданий цілям, які озвучував у 2024 році: повністю захопити Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, а вже після цього почати переговори про мир.
"Якби Путіну вдалося повністю окупувати ті чотири регіони, які він оголосив територією Росії, він міг би заявити, що його війна в Україні досягла своїх цілей", – сказав Джеймс Роджерс, автор книжки "Повернення Росії", що готується до виходу.
Перший співрозмовник зазначив, що участь Росії в переговорах з Україною в Стамбулі є спробою переконати США, що Кремль нібито не відкидає мир. Однак, за його словами, обговорюються тільки гуманітарні обміни полоненими, а "реального змісту" немає.
"Президент Трамп хоче зупинити вбивства, тому він продає американську зброю членам НАТО і погрожує Путіну жорсткими митами і санкціями, якщо він не погодиться на припинення вогню", – заявила речниця Білого дому Анна Келлі у відповідь на прохання прокоментувати ситуацію.
- 28 липня Трамп скоротив свій 50-денний ультиматум для Путіна і дав йому "10 або 12 днів" на укладення мирної угоди, інакше будуть застосовані вторинні мита для покупців російських ресурсів.
- Однак уже 29 липня президент США заявив, що у Путіна є 10 днів для закінчення війни проти України. Водночас він вважає, що врегулювання війни в Україні займе ще багато часу.
- 31 липня американський дипломат Келлі сказав, що угода між Росією та Україною має бути досягнута до 8 серпня, інакше США будуть готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру.
- 6 чи 7 серпня до Росії приїде спецпредставник США Стів Віткофф. За словами Трампа, Москва захотіла зустрітися з ним перед тим, як закінчитися останній термін, встановлений Вашингтоном.
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