Трамп: Віткофф знову поїде до Росії 6 чи 7 серпня

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CHRIS KLEPONIS)

Спецпосланець США на Близькому Сході Стів Віткофф відвідає Росію наступного тижня. Це підтвердив американський президент Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Нью-Джерсі.

За його словами, спецпосланець наразі зосереджений на розв'язанні питання у секторі Гази, але, ймовірно, може поїхати до Росії.

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"Він, можливо, поїде, я думаю, наступного тижня, в середу або четвер (6 та 7 серпня) до Росії. Вони хотіли б його побачити. Вони попросили, щоб він зустрівся з ними. Тож подивимося, що буде", – сказав Трамп.

Також журналісти запитали президента США, що він зробить 8 серпня – в останній оголошений ним день, коли Росія має укласти перемир'я з Україною. На це він відповів, що будуть санкції, але Росія вміє "добре уникати їх".

"Ви знаєте, вони хитрі персонажі і досить добре вміють уникати санкцій", – заявив Трамп.

На запитання про те, що Росія може зробити для того, щоб уникнути санкцій, президент відповів, що лише укласти мирну угоду та "перестати вбивати людей".