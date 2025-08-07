Зеленський заявив, що Путін боїться санкцій від США
Росія боїться санкцій від США, які американський президент Дональд Трамп пообіцяв ввести, якщо Росія не погодиться на мир з Україною до 8 серпня. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
"Кожен точно знає, що ключові рішення в Росії ухвалює одна людина. І що ця людина боїться санкцій США", – сказав він.
Також президент наголосив, що справедливо, щоб Україна була учасницею перемовин.
"Війна Росії проти України, проти нашої незалежності, як уособлення незалежності кожної європейської нації. Тож формат зустрічей лідерів, зокрема тристоронній формат, ми вчора детально обговорили", – зазначив Зеленський.
Він подякував Трампу за відкритість до пошуку рішень та виразив впевненість в тому, що війну в Україні можна закінчити тривалим миром. Але всі кроки мають бути "дуже виваженими".
- 5 серпня FT повідомляло, що Трамп готується вперше запровадити санкції проти "тіньового флоту" Росії, якщо Кремль не досягне миру з Києвом.
- 6 серпня у Москві відбулася зустріч Путіна з Віткоффом. Трамп каже, що вони "досягли великого прогресу". Після зустрічі Трамп зателефонував Зеленському – вони обговорили те, що озвучувалось у Москві.
- Згодом Трамп заявив, що бачить "дуже великі шанси" тристоронньої зустрічі між ним, Зеленським та Путіним.
- 7 серпня ABC News повідомляло, що зустріч Трампа і Путіна та її місце ще не узгоджені, попри заяви Кремля щодо можливих переговорів в ОАЕ. А за даними NYP, Трамп погодиться на цю зустріч, якщо той проведе переговори із Зеленським.
- Того ж дня у Зеленського спростували "пропозиції" США до Росії, які публікував Onet.
