Зеленський заявив, що Путін боїться санкцій від США

Президент зазначив, що Україна має бути учасницею перемовин про мир, зокрема за участі Трампа та Путіна

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Росія боїться санкцій від США, які американський президент Дональд Трамп пообіцяв ввести, якщо Росія не погодиться на мир з Україною до 8 серпня. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Кожен точно знає, що ключові рішення в Росії ухвалює одна людина. І що ця людина боїться санкцій США", – сказав він.

Також президент наголосив, що справедливо, щоб Україна була учасницею перемовин.

"Війна Росії проти України, проти нашої незалежності, як уособлення незалежності кожної європейської нації. Тож формат зустрічей лідерів, зокрема тристоронній формат, ми вчора детально обговорили", – зазначив Зеленський.

Він подякував Трампу за відкритість до пошуку рішень та виразив впевненість в тому, що війну в Україні можна закінчити тривалим миром. Але всі кроки мають бути "дуже виваженими".