У Зеленського спростували "пропозиції" США до Росії, які публікував Onet

Спецпосланець Віткофф говорив інші речі під час дзвінка Зеленського з Трампом, заявив радник керівника України

Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі на саміті НАТО 25 червня 2025 року (Фото: Офіс українського президента)

Під час розмови лідерів 6 серпня, в якій брали участь президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп, не звучали пропозиції про фактичне визнання окупованих територій за РФ та зняття більшості санкцій із Москви, розповів радник керівника України з питань комунікацій Дмитро Литвин. Раніше таку інформацію публікував польський портал Onet.

У своєму тексті медіа, посилаючись на власні дані і не вказуючи конкретних співбесідників, заявило, що пропозиція Штатів до Росії нібито має такий вигляд:

→ припинення вогню в Україні, а не мир;

→ фактичне визнання "територіальних здобутків" Москви (шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років);

→ зняття більшості санкцій, накладених на РФ, та, в довгостроковій перспективі, також повернення до співпраці в енергетичній сфері, тобто імпорту газу та нафти країни-агресора;

→ немає гарантії нерозширення НАТО (чого вимагають росіяни), а також відсутні обіцянки припинити військову допомогу Україні (Onet стверджує, що окупанти буцімто погоджуються з останнім пунктом).

"Сумнівно, щоб [спецпосланець президента США] Віткофф чи [радник російського диктатора] Ушаков встигли поговорити з цим порталом. Вчора на розмові лідерів нічого такого не звучало, і Віткофф нічого такого не говорив, він говорив інші речі", – зреагував на ці дані Литвин.