У Зеленського спростували "пропозиції" США до Росії, які публікував Onet
Під час розмови лідерів 6 серпня, в якій брали участь президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп, не звучали пропозиції про фактичне визнання окупованих територій за РФ та зняття більшості санкцій із Москви, розповів радник керівника України з питань комунікацій Дмитро Литвин. Раніше таку інформацію публікував польський портал Onet.
У своєму тексті медіа, посилаючись на власні дані і не вказуючи конкретних співбесідників, заявило, що пропозиція Штатів до Росії нібито має такий вигляд:
→ припинення вогню в Україні, а не мир;
→ фактичне визнання "територіальних здобутків" Москви (шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років);
→ зняття більшості санкцій, накладених на РФ, та, в довгостроковій перспективі, також повернення до співпраці в енергетичній сфері, тобто імпорту газу та нафти країни-агресора;
→ немає гарантії нерозширення НАТО (чого вимагають росіяни), а також відсутні обіцянки припинити військову допомогу Україні (Onet стверджує, що окупанти буцімто погоджуються з останнім пунктом).
"Сумнівно, щоб [спецпосланець президента США] Віткофф чи [радник російського диктатора] Ушаков встигли поговорити з цим порталом. Вчора на розмові лідерів нічого такого не звучало, і Віткофф нічого такого не говорив, він говорив інші речі", – зреагував на ці дані Литвин.
- Зеленський повідомив, що Україна розглядає декілька форматів зустрічей на рівні лідерів країн, що можуть привести до припинення війни. Також президент України після спілкування з главою Єврокомісії заявив, що "голос Європи звучатиме у дипломатії".
- Таблоїд New York Post із посиланням на неназваного посадовця Білого дому пише, що Трамп зустрінеться з російським диктатором Путіним лише за умови, що очільник Кремля також проведе переговори із Зеленським.
