Глава Єврокомісії обговорила з Зеленським кроки до мирної угоди, членства у ЄС та відновлення
Керівниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорила з президентом Володимиром Зеленським подальші дії для досягнення угоди про мир у російсько-українській війні, членства у Євросоюзі та відбудови країни. Про це посадовиця написала у соцмережі X.
"Я розмовляла із Зеленським про події останніх днів. Ми обговорили наступні кроки на шляху до укладення мирної угоди та майбутнього членства України в ЄС, а також її відновлення", – розповіла фон дер Ляєн.
Вона наголосила, що позиція Європи є чіткою: "Ми повністю підтримуємо Україну".
За словами чиновниці, Євросоюз продовжуватиме "відігравати активну роль у забезпеченні справедливого та тривалого миру".
- 7 серпня представниця Єврокомісії Подеста заявила, що наразі ще зарано говорити про участь представників ЄС у майбутніх можливих перемовинах керівників України, Росії та США.
- Зеленський повідомив, що Україна розглядає декілька форматів зустрічей на рівні лідерів країн, що можуть привести до припинення війни.
- Раніше співрозмовники газети NYT заявили, що Трамп хоче провести тристоронні переговори за участі себе, Зеленського та Путіна, але без Європи.
