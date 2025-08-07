Глава Єврокомісії обговорила з Зеленським кроки до мирної угоди, членства у ЄС та відновлення

Євросоюз продовжуватиме "відігравати активну роль у забезпеченні справедливого та тривалого миру", заявила фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський (Фото: LUDOVIC MARIN / EPA)

Керівниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорила з президентом Володимиром Зеленським подальші дії для досягнення угоди про мир у російсько-українській війні, членства у Євросоюзі та відбудови країни. Про це посадовиця написала у соцмережі X.

"Я розмовляла із Зеленським про події останніх днів. Ми обговорили наступні кроки на шляху до укладення мирної угоди та майбутнього членства України в ЄС, а також її відновлення", – розповіла фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що позиція Європи є чіткою: "Ми повністю підтримуємо Україну".

За словами чиновниці, Євросоюз продовжуватиме "відігравати активну роль у забезпеченні справедливого та тривалого миру".