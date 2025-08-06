Трамп хоче зустрітися з Путіним наступного тижня, а потім утрьох з Зеленським і без Європи – NYT

Наразі невідомо, чи погодились Зеленський та Путін із планом, який озвучив Трамп, зазначило медіа

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Президент США Дональд Трамп має намір особисто зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, а незабаром після цього провести тристоронню зустріч із керівником України Володимиром Зеленським, але без участі європейських партнерів. Про це заявляє американська газета The New York Times із посиланням на двох ознайомлених із планом анонімних співрозмовників.

За їх словами, Трамп повідомив про свої плани під час розмови із Зеленським та європейськими лідерами 6 серпня, яка відбулась після переговорів спецпосланця президента США Стіва Віткоффа та Путіна у Москві.

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Один зі співбесідників заявив, що європейські лідери, здається, погодилися зі словами Трампа, що у зустрічах візьмуть участь лише він, Зеленський та Путін, а представники Європи не будуть присутні.

NYT зазначає, що наразі невідомо, чи погодились Зеленський та Путін із планом, який озвучив Трамп.

За даними медіа, у телефонній розмові Зеленського, Трампа та європейських лідерів взяли участь прем'єр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та генсек НАТО Марк Рютте, а з американського боку також були віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та спецпосланець Віткофф.

Медіа звернулось за коментарями до речників Білого дому, Віткоффа, Венса, Рубіо, а також прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, проте вони не надали відповідей.

У дописі про результати спілкування Віткоффа та Путіна в Москві Трамп не згадує про плани провести зустрічі з диктатором РФ та президентом України.