Зеленський: Європу за столом переговорів представлятимуть Франція та Велика Британія

Президент заявив, що це питання Україна та союзники узгодили 27 березня

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА / TERESA SUAREZ)

Україна та європейські союзники погодили 27 березня, що Європу за столом переговорів про завершення російсько-української війни представлятимуть Франція та Велика Британія. Про це на пресконференції заявив президент Володимир Зеленський.

"За столом переговорів щодо закінчення війни має бути Європа. Ми не розглядаємо альтернатив, це наша чітка позиція. Європа дуже велика, і вона повинна мати чітке представництво за цим столом переговорів", – сказав він.

Зеленський зазначив, що Україна та європейські союзники погодили: Європу за столом переговорів представлятимуть Франція та Велика Британія.

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб висловлював думку, що перемовну команду від Європи мають представляти Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія.