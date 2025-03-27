Зеленський: Європу за столом переговорів представлятимуть Франція та Велика Британія
Україна та європейські союзники погодили 27 березня, що Європу за столом переговорів про завершення російсько-української війни представлятимуть Франція та Велика Британія. Про це на пресконференції заявив президент Володимир Зеленський.
"За столом переговорів щодо закінчення війни має бути Європа. Ми не розглядаємо альтернатив, це наша чітка позиція. Європа дуже велика, і вона повинна мати чітке представництво за цим столом переговорів", – сказав він.
Зеленський зазначив, що Україна та європейські союзники погодили: Європу за столом переговорів представлятимуть Франція та Велика Британія.
Раніше президент Фінляндії Александр Стубб висловлював думку, що перемовну команду від Європи мають представляти Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія.
- Під час зустрічі "коаліції охочих" президент Володимир Зеленський запросив союзників в Україну для спільної розробки чіткого плану безпеки на землі, в небі й на морі.
- Макрон заявив, що міністри закордонних справ європейських країн мають протягом трьох тижнів висунути пропозиції щодо моніторингу режиму припинення вогню між Росією та Україною.
- Також французький лідер наголосив, що місія передбачатиме "франко-британську команду", яка займатиметься підготовкою "майбутнього формату української армії".