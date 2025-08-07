NYP: Трамп погодиться на зустріч із Путіним, якщо той проведе переговори із Зеленським
Президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним лише за умови, що очільник Кремля також проведе переговори з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомив New York Post представник Білого дому.
"Путін повинен зустрітися із Зеленським, щоб зустріч відбулася. Місце потенційної зустрічі поки не визначене", – заявив представник Білого дому.
Напередодні Путін заявив, що нібито не заперечує зустрічей із Трампом і Зеленським, якщо будуть створені "відповідні умови", повідомляли пропагандистські медіа "РИА Новости".
Одним із можливих місць для таких переговорів із Трампом він назвав Об'єднані Арабські Емірати.
Помічник лідера Кремля Юрій Ушаков також повідомляв, що Росія та США нібито погодили домовленість про зустріч Трампа та Путіна "найближчими днями".
- 6 серпня у Москві відбулася зустріч Путіна з Віткоффом. Трамп каже, що вони "досягли великого прогресу". Після зустрічі Трамп зателефонував Зеленському – вони обговорили те, що озвучувалось у Москві.
- Згодом Трамп заявив, що бачить "дуже великі шанси" тристоронньої зустрічі між ним, Зеленським та Путіним.
- 7 серпня Володимир Зеленський повідомив, що Україна розглядає декілька форматів зустрічей на рівні лідерів країн, які можуть припинити російсько-українську війну.
Коментарі (1)