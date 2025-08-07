NYP: Трамп погодиться на зустріч із Путіним, якщо той проведе переговори із Зеленським

За словами представника Білого дому, Путін повинен зустрітися із Зеленським, щоб зустріч з Трампом відбулася

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним лише за умови, що очільник Кремля також проведе переговори з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомив New York Post представник Білого дому.

"Путін повинен зустрітися із Зеленським, щоб зустріч відбулася. Місце потенційної зустрічі поки не визначене", – заявив представник Білого дому.

Напередодні Путін заявив, що нібито не заперечує зустрічей із Трампом і Зеленським, якщо будуть створені "відповідні умови", повідомляли пропагандистські медіа "РИА Новости".

Одним із можливих місць для таких переговорів із Трампом він назвав Об'єднані Арабські Емірати.

Помічник лідера Кремля Юрій Ушаков також повідомляв, що Росія та США нібито погодили домовленість про зустріч Трампа та Путіна "найближчими днями".