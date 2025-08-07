NYP: Трамп согласится на встречу с Путиным, если тот проведет переговоры с Зеленским
Президент США Дональд Трамп встретится с российским диктатором Владимиром Путиным только при условии, что глава Кремля также проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил New York Post представитель Белого дома.
"Путин должен встретиться с Зеленским, чтобы встреча состоялась. Место потенциальной встречи пока не определено", – заявил представитель Белого дома.
Накануне Путин заявил, что якобы не возражает против встреч с Трампом и Зеленским, если будут созданы "соответствующие условия", сообщали пропагандистские медиа "РИА Новости".
Одним из возможных мест для таких переговоров с Трампом он назвал Объединенные Арабские Эмираты.
Помощник лидера Кремля Юрий Ушаков также сообщал, что Россия и США якобы согласовали договоренность о встрече Трампа и Путина "в ближайшие дни".
- 6 августа в Москве состоялась встреча Путина с Уиткоффом. Трамп говорит, что они "достигли большого прогресса". После встречи Трамп позвонил Зеленскому – они обсудили то, что озвучивалось в Москве.
- Впоследствии Трамп заявил, что видит "очень большие шансы" трехсторонней встречи между ним, Зеленским и Путиным.
- 7 августа Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассматривает несколько форматов встреч на уровне лидеров стран, которые могут прекратить российско-украинскую войну.
