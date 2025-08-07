NYP: Трамп согласится на встречу с Путиным, если тот проведет переговоры с Зеленским

По словам представителя Белого дома, Путин должен встретиться с Зеленским, чтобы встреча с Трампом состоялась

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп встретится с российским диктатором Владимиром Путиным только при условии, что глава Кремля также проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил New York Post представитель Белого дома.

"Путин должен встретиться с Зеленским, чтобы встреча состоялась. Место потенциальной встречи пока не определено", – заявил представитель Белого дома.

Накануне Путин заявил, что якобы не возражает против встреч с Трампом и Зеленским, если будут созданы "соответствующие условия", сообщали пропагандистские медиа "РИА Новости".

Одним из возможных мест для таких переговоров с Трампом он назвал Объединенные Арабские Эмираты.

Помощник лидера Кремля Юрий Ушаков также сообщал, что Россия и США якобы согласовали договоренность о встрече Трампа и Путина "в ближайшие дни".