Президент Финляндии: Путин специально озвучил нереалистичные требования – типичная тактика

По словам Стубба, за 12 лет Россия смогла захватить 75% Донецкой области – продвижение происходит медленно

Александер Стубб (Фото: x.com/alexstubb)

Российский диктатор Владимир Путин намеренно выдвигает нереалистичные условия для достижения мира с Украиной, которые не могут быть выполнены с практической точки зрения. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб телеканалу Fox News.

По его словам, Москва применяет "типичную российскую тактику переговоров".

"Это типичная российская переговорная тактика. Вы говорите одно в начале, а потом начинаете отказываться от своих слов. Это происходит постоянно", – говорит он.

Кроме этого, в США должны понять суть территориальных претензий России к Украине. Он сравнил требования Кремля с тем, если бы от США требовали отдать Флориду, Джорджию, Южную и Северную Каролину, Вирджинию и Мэриленд, а также создать коридор для атаки Нью-Йорка.

"Поэтому это практически невозможно", – подчеркнул Стубб, отметив, что в Кремле понимают нереалистичность собственных требований.

Также финский президент отметил, что Путин 12 лет пытается полностью захватить Донецкую и Луганскую области, но ему это до сих пор не удалось.

"Он контролирует 75% Донбасса, но на это ушло 12 лет, и 50% было захвачено сразу в начале. Поэтому продвижение происходит очень медленно", – подчеркнул Стубб.