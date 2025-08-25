Германия примет участие в гарантиях безопасности для Украины – вице-канцлер
Германия готова "взять на себя ответственность" за предоставление гарантий безопасности Украине. Но "через головы украинцев" решения приниматься не могут, сообщил вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль во время визита в Киев, передает Reuters.
Обсуждения гарантий безопасности сейчас находятся на ранней стадии, но любой переговорный процесс должен начинаться с прекращения огня.
"Главное, чтобы в конечном итоге были заверения безопасности, гарантирующие, что Путин больше не посмеет напасть на Украину", – сказал немецкий министр.
Для достижения этой цели необходимо укрепить украинскую армию и увеличить производство оружия в Украине.
Клингбайль отметил, что сейчас "мяч на стороне Путина".
"Я считаю, что нам еще очень многое предстоит сделать, потому что я пока не вижу, чтобы Владимир Путин изменил свое решение, внезапно смягчился, внезапно захотел бы вести настоящие, серьезные и устойчивые мирные переговоры", – сказал министр.
- NBC News сообщало, что Трамп дал сигнал Украине, что, возможно, придется принять условия России ради мира.
- Президент Зеленский заявлял, что наработки по гарантиям безопасности для Киева будут в ближайшее время. Над ними работают команды Украины, США, европейских партнеров.
- Президент Финляндии считает, что Путин специально озвучил нереалистичные требования – это типичная тактика переговоров России.
Комментарии (0)