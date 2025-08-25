Германия примет участие в гарантиях безопасности для Украины – вице-канцлер

Клингбайль подчеркнул, что не видит, чтобы Путин показывал желание вести серьезные переговоры о мире

Ларс Клингбайль (Фото: x.com/larsklingbeil)

Германия готова "взять на себя ответственность" за предоставление гарантий безопасности Украине. Но "через головы украинцев" решения приниматься не могут, сообщил вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль во время визита в Киев, передает Reuters.

Обсуждения гарантий безопасности сейчас находятся на ранней стадии, но любой переговорный процесс должен начинаться с прекращения огня.

"Главное, чтобы в конечном итоге были заверения безопасности, гарантирующие, что Путин больше не посмеет напасть на Украину", – сказал немецкий министр.

Для достижения этой цели необходимо укрепить украинскую армию и увеличить производство оружия в Украине.

Клингбайль отметил, что сейчас "мяч на стороне Путина".

"Я считаю, что нам еще очень многое предстоит сделать, потому что я пока не вижу, чтобы Владимир Путин изменил свое решение, внезапно смягчился, внезапно захотел бы вести настоящие, серьезные и устойчивые мирные переговоры", – сказал министр.