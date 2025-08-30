Ермак: Прецедентов завершения такой масштабной войны в истории нет. Все происходит впервые
Гарантии безопасности для Украины являются довольно чувствительной темой, ведь в мире еще не было прецедентов окончания такой масштабной современной войны. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак во время онлайн-общения с журналистами, на котором присутствовал корреспондент LIGA.net.
Его попросили назвать три приоритета для Украины, которые могли бы быть включены в гарантии безопасности от союзников. Ермак отметил, что "на столе много вариантов", но приемлемы для Киева, в частности, – прекращение огня и размещение миротворцев. Сейчас более четырех стран выражают готовность участвовать в этом процессе.
"Сколько, какой мандат, где располагать, какие подразделения будут и так далее – это все обсуждается. Важно, чтобы это был эффективный элемент и чтобы он действительно сработал", – отметил глава ОП.
Вместе с тем он подчеркнул, что тема является очень чувствительной и обществу надо немного терпения. По его словам, процесс идет "очень конструктивно".
"Честно говоря, прецедентов по окончанию такого масштаба войны нет в современной истории. И именно поэтому все эти наработки происходят впервые. Поэтому, это не потому что, кто-то чего-то хочет или не хочет – есть плохой опыт, есть абсолютно четкая наша позиция, есть взгляды наших партнеров и политическое желание, но у всех есть свои системы и процедуры. Но все это на столе", – подчеркнул Ермак.
- 25 августа Трамп заявил, что США планируют поддержать страны Европы в предоставлении Украине гарантий безопасности. Однако главная нагрузка в этом вопросе будет возложена на европейцев.
- 26 августа FT сообщало, что западные союзники составили примерный план размещения миротворцев в Украине.
- 27 августа премьер Италии заявила, что предложение по аналогу статьи 5 НАТО для Украины главное на столе переговоров.
- 29 августа сообщалось, что Евросоюз рассматривает направление инструкторов в Украину в рамках гарантий безопасности и тренировочной миссии EUMAM.
- Президент Зеленский назвал ключевые составляющие гарантий безопасности для Украины. Они содержат три блока: вооружение ВСУ, поддержка НАТО и санкции против РФ.
Комментарии (0)