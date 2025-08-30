Ермак: Прецедентов завершения такой масштабной войны в истории нет. Все происходит впервые

Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

Гарантии безопасности для Украины являются довольно чувствительной темой, ведь в мире еще не было прецедентов окончания такой масштабной современной войны. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак во время онлайн-общения с журналистами, на котором присутствовал корреспондент LIGA.net.

Его попросили назвать три приоритета для Украины, которые могли бы быть включены в гарантии безопасности от союзников. Ермак отметил, что "на столе много вариантов", но приемлемы для Киева, в частности, – прекращение огня и размещение миротворцев. Сейчас более четырех стран выражают готовность участвовать в этом процессе.

"Сколько, какой мандат, где располагать, какие подразделения будут и так далее – это все обсуждается. Важно, чтобы это был эффективный элемент и чтобы он действительно сработал", – отметил глава ОП.

Вместе с тем он подчеркнул, что тема является очень чувствительной и обществу надо немного терпения. По его словам, процесс идет "очень конструктивно".

"Честно говоря, прецедентов по окончанию такого масштаба войны нет в современной истории. И именно поэтому все эти наработки происходят впервые. Поэтому, это не потому что, кто-то чего-то хочет или не хочет – есть плохой опыт, есть абсолютно четкая наша позиция, есть взгляды наших партнеров и политическое желание, но у всех есть свои системы и процедуры. Но все это на столе", – подчеркнул Ермак.