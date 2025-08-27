Мелони: Предложение об аналоге статьи 5 НАТО для Украины является главным на переговорах

Джорджа Мелони (Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что гарантии безопасности для Украины, подобные статье 5 НАТО (нападение на одного – нападение на всех), в настоящее время являются приоритетными, передает La Repubblica.

"Итальянское предложение, основанное на механизме, вдохновленном статьей 5 НАТО, в настоящее время является главным на переговорах. Это потенциальный вклад в мир, который внесла наша страна, и я думаю, что мы должны гордиться этим", – заявила Мелони.

Премьер-министр Италии считает, что сейчас впервые за 3,5 года полномасштабного вторжения появилась возможность заключения мирного договора между Украиной и Россией.

"Наконец, после трех с половиной лет, в течение которых Россия не подавала никаких признаков диалога, в течение которых она просто требовала капитуляции Киева, появился проблеск надежды на мирный путь", – сказала она.

По словам Мелони, ситуация изменилась благодаря нескольким внешним и внутренним факторам.

"Эти проблески надежды стали возможны благодаря, конечно, инициативе президента Соединенных Штатов [Трампа], но еще больше благодаря героическому сопротивлению украинского народа и единой поддержке Европы, несмотря на общественное мнение, которое не всегда было убедительным", – заявила итальянский лидер.